ミラネッロでのミーティング当日、アモリムはカルディナーレ、ガーディナー、アルムシュタットと移籍市場について長時間協議した。そのなかで、4－4－2のサイドハーフで左右をこなせる汎用性のある補強が必要との結論が出た。
Getty Images Sport
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ミランはアストン・ヴィラのエストゥピナン獲得交渉が佳境。カルディナーレはマズラウィ獲得へ動き出す。
マズラウィが最有力候補
サイド補強候補として、マンチェスター・ユナイテッドとモロッコ代表の万能選手ヌサイール・マズラウィが浮上。ポルトガル人監督は過去に指導経験があり、左右両サイドをこなす汎用性を高く評価している。 イブラヒモビッチも古くから彼を支援し、今回のW杯での活躍を公に称賛している。マズラウィは、同タイプの3～4人の候補者リストの筆頭に名を連ねる。
エストゥピナンの資金で
ミランはエストゥピナンを売却し、その資金でマズラウィ獲得を狙う。 構想外のエクアドル人サイドバックは退団確実で、アストン・ヴィラと交渉中。要求額は2000万ユーロだが、ヴィラは値下げを狙う。エストゥピナンは、かつてビジャレアルで指導したウナイ・エメリ監督が熱望しており、両者は合意できると楽観視している。
マンチェスター・ユナイテッドを説得する
エストゥピナンが放出されれば（ミランは早期解決を見込む）、カルディナーレは、マズラウイの放出に消極的なマンチェスター・ユナイテッドに接触する。選手の意向が鍵で、ミラン移籍に前向きなら、選手自身がクラブに放出を要請するだろう。
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