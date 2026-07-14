サイド補強候補として、マンチェスター・ユナイテッドとモロッコ代表の万能選手ヌサイール・マズラウィが浮上。ポルトガル人監督は過去に指導経験があり、左右両サイドをこなす汎用性を高く評価している。 イブラヒモビッチも古くから彼を支援し、今回のW杯での活躍を公に称賛している。マズラウィは、同タイプの3～4人の候補者リストの筆頭に名を連ねる。