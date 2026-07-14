ミラネッロでのミーティング当日、アモリムはカルディナーレ、ガーディナー、アルムシュタットと移籍市場について長時間協議した。そのなかで、4-4-2のサイドハーフで左右両方に対応できる汎用性のある選手補強が必要との結論が出た。
Getty Images Sport
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ミランはアストン・ヴィラのエストゥピナン獲得交渉が佳境に。カルディナーレはマズラウィ獲得へ動き出す。
マズラウィが最有力候補
サイド補強候補として、マンチェスター・ユナイテッドとモロッコ代表の万能選手ヌサイール・マズラウィが浮上。ポルトガル人監督は過去に指導経験があり、左右両サイドをこなす汎用性を高く評価している。 イブラヒモビッチも古くから彼を支援し、今回のW杯での活躍を公に称賛している。マズラウィは、同タイプの3～4人の候補者リストの筆頭に名を連ねる。
エストゥピナンの資金で
ミランはエストゥピナンを売却し、その資金でマズラウィ獲得を狙う。 チーム計画外のため退団が確実視されるエクアドル人サイドバックは、アストン・ヴィラと交渉中。要求額は2000万ユーロだが、ヴィラは下回る金額を狙う。エストゥピナンは、かつてビジャレアルで指導したウナイ・エメリ監督が熱望しており、双方は合意を楽観視している。
マンチェスター・ユナイテッドを説得する
エストゥピナンが放出されれば（ミランは早期解決を見込む）、カルディナーレは、マズラウイの放出に消極的なマンチェスター・ユナイテッドに接触する。選手の意向が鍵だ。ミラン移籍に前向きなら、選手自身がクラブに放出を申し出るだろう。
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