ミランはエストゥピナンを売却し、その資金でマズラウィ獲得を狙う。 チーム計画外のため退団が確実視されるエクアドル人サイドバックは、アストン・ヴィラと交渉中。要求額は2000万ユーロだが、ヴィラは下回る金額を狙う。エストゥピナンは、かつてビジャレアルで指導したウナイ・エメリ監督が熱望しており、双方は合意を楽観視している。