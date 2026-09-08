ミランの2026-27シーズンの総年俸額が増加している。 『Calcio e Finanza』によると、ミランは現在のスカッド27選手に対し、合計6480万ユーロの手取り年俸を支払っており、額面では約1億314万ユーロに相当する。ミランはセリエAの年俸ランキングで、インテル、ユベントス、ナポリに次ぐ4位につけている。
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ミランの2026-2027年シーズン年俸：ゴンサロ・ラモスが最高額、チュクウェゼはプリシッチと同額、ロフタス＝チークはラビオより上。シセは50万ユーロ
ミランがナポリに近づく
2025-26シーズンのミランは、『Calcio e Finanza』が公表した推計によれば、登録メンバーの選手給与として純額約5570万ユーロ、総額では1億ユーロ未満を負担していた。
2026-27シーズンの純給与総額は6480万ユーロに増加し、約910万ユーロ増、率にして16.3％の伸びとなる。
総コストの面では、合計は1億314万ユーロに達する。これによりミランは再び1億ユーロの大台を超え、セリエAのランキングで3位につけるナポリの約1億920万ユーロに近づいている。
最も高給なのはラモス、シセの年俸は50万ユーロ。
ミランで最も高給を受け取っている選手のトップは、メニャン、ヒラ、ゴンサロ・ラモスで、いずれもシーズンあたり手取り500万ユーロ。続いてチュクウェゼとプリシッチが400万ユーロとなっている。下位にはチセ（50万ユーロ）、コモット（30万ユーロ）、トッリアーニ（30万ユーロ）が並ぶ。
全選手の給与
ゴンサロ・ラモス：500万ユーロ
マイク・メニャン：500万ユーロ
マリオ・ヒラ：500万ユーロ
サミュエル・チュクウェゼ：400万ユーロ
クリスチャン・プリシッチ：400万ユーロ
ルベン・ロフタス＝チーク：400万ユーロ
アドリアン・ラビオ：350万ユーロ
ルカ・モドリッチ：350万ユーロ
フィカヨ・トモリ：350万ユーロ
アレクシス・サレマーケルス：350万ユーロ
ディエゴ・モレイラ：300万ユーロ
アルドン・ヤシャリ：250万ユーロ
ペルビス・エストゥピニャン：250万ユーロ
マッテオ・ガッビア：200万ユーロ
ユヌス・ムサ：200万ユーロ
オマリ・ハッチンソン：180万ユーロ
ストラヒニャ・パブロビッチ：170万ユーロ
コニ・デ・ウィンター：170万ユーロ
ウォーレン・ボンド：150万ユーロ
サンクーン・ディアワラ：100万ユーロ
フランチェスコ・カマルダ：80万ユーロ
ピエトロ・テッラッチャーノ：80万ユーロ
フィリッポ・テッラッチャーノ：80万ユーロ
ダビデ・バルテザーギ：60万ユーロ
アルファジョ・シセ：50万ユーロ
クリスチャン・コモット：30万ユーロ
ロレンツォ・トッリアーニ：30万ユーロ
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