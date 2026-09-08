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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

翻訳者：

ミランの2026-2027年シーズン年俸：ゴンサロ・ラモスが最高額、チュクウェゼはプリシッチと同額、ロフタス＝チークはラビオより上。シセは50万ユーロ

セリエ A
ACミラン
フィリッポ・テラッチアーノ
アドリアン・ラビオ
ピエトロ・テラッチアーノ
サムエル・チュクウェゼ
マイク・メニャン
フィカヨ・トモリ
アルファジョ・シセ
マリオ・ヒラ
フランチェスコ・カマルダ
オマリ・ハッチンソン
ダヴィデ・バルテサーギ
ペルビス・エストゥピニャン
ディエゴ・モレイラ
クリスティアン・プリシッチ
コニ・デ・ヴィンター
ワレン・ボンド
ゴンサロ・ラモス
アレクシス・サーレマーケルス
ユヌス・ムサ
ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
ロレンツォ・トッリアーニ
C. Comotto
ルカ・モドリッチ
ルーベン・ロフタス＝チーク
マッテオ・ガッビア
アルドン・ヤシャリ

2026-27シーズンのミラン全選手の給与一覧

ミランの2026-27シーズンの総年俸額が増加している。 『Calcio e Finanza』によると、ミランは現在のスカッド27選手に対し、合計6480万ユーロの手取り年俸を支払っており、額面では約1億314万ユーロに相当する。ミランはセリエAの年俸ランキングで、インテル、ユベントス、ナポリに次ぐ4位につけている。


  • ミランがナポリに近づく

    2025-26シーズンのミランは、『Calcio e Finanza』が公表した推計によれば、登録メンバーの選手給与として純額約5570万ユーロ、総額では1億ユーロ未満を負担していた。

    2026-27シーズンの純給与総額は6480万ユーロに増加し、約910万ユーロ増、率にして16.3％の伸びとなる。


    総コストの面では、合計は1億314万ユーロに達する。これによりミランは再び1億ユーロの大台を超え、セリエAのランキングで3位につけるナポリの約1億920万ユーロに近づいている


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  • 最も高給なのはラモス、シセの年俸は50万ユーロ。

    ミランで最も高給を受け取っている選手のトップは、メニャン、ヒラ、ゴンサロ・ラモスで、いずれもシーズンあたり手取り500万ユーロ。続いてチュクウェゼとプリシッチが400万ユーロとなっている。下位にはチセ（50万ユーロ）、コモット（30万ユーロ）、トッリアーニ（30万ユーロ）が並ぶ。


  • 全選手の給与

    ゴンサロ・ラモス：500万ユーロ

    マイク・メニャン：500万ユーロ

    マリオ・ヒラ：500万ユーロ

    サミュエル・チュクウェゼ：400万ユーロ

    クリスチャン・プリシッチ：400万ユーロ

    ルベン・ロフタス＝チーク：400万ユーロ

    アドリアン・ラビオ：350万ユーロ

    ルカ・モドリッチ：350万ユーロ

    フィカヨ・トモリ：350万ユーロ

    アレクシス・サレマーケルス：350万ユーロ

    ディエゴ・モレイラ：300万ユーロ

    アルドン・ヤシャリ：250万ユーロ

    ペルビス・エストゥピニャン：250万ユーロ

    マッテオ・ガッビア：200万ユーロ

    ユヌス・ムサ：200万ユーロ

    オマリ・ハッチンソン：180万ユーロ

    ストラヒニャ・パブロビッチ：170万ユーロ

    コニ・デ・ウィンター：170万ユーロ

    ウォーレン・ボンド：150万ユーロ

    サンクーン・ディアワラ：100万ユーロ

    フランチェスコ・カマルダ：80万ユーロ

    ピエトロ・テッラッチャーノ：80万ユーロ

    フィリッポ・テッラッチャーノ：80万ユーロ

    ダビデ・バルテザーギ：60万ユーロ

    アルファジョ・シセ：50万ユーロ

    クリスチャン・コモット：30万ユーロ

    ロレンツォ・トッリアーニ：30万ユーロ

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