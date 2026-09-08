2025-26シーズンのミランは、『Calcio e Finanza』が公表した推計によれば、登録メンバーの選手給与として純額約5570万ユーロ、総額では1億ユーロ未満を負担していた。

2026-27シーズンの純給与総額は6480万ユーロに増加し、約910万ユーロ増、率にして16.3％の伸びとなる。





総コストの面では、合計は1億314万ユーロに達する。これによりミランは再び1億ユーロの大台を超え、セリエAのランキングで3位につけるナポリの約1億920万ユーロに近づいている。



