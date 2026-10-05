アレクシス・サーレマーケルスの回復過程で重大な後退があったことが判明し、ミランのメディカル部門は慌ただしい時期を迎えている。週末に一連のメディカルチェックを受けた後、クラブはベルギー人ウインガーの右足首に構造的な不全の兆候が見られたと発表した。検査の結果、残念ながら関節は「以前の手術部位で安定性を失っている」ことが判明し、今季残りの試合に出場できるかどうかへの懸念がただちに高まっている。

この展開は、2024年9月に内果骨折を修復する手術を受けていた27歳にとって、とりわけもどかしいものとなっている。