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ミランの負傷危機が深刻化。アレクシス・サーレマーケルスは、ペルビス・エストゥピニャンの膝の打撃に続き、足首の手術への懸念から長期離脱の見通し。
サーレマーケルス、足首不安定症が再発
アレクシス・サーレマーケルスの回復過程で重大な後退があったことが判明し、ミランのメディカル部門は慌ただしい時期を迎えている。週末に一連のメディカルチェックを受けた後、クラブはベルギー人ウインガーの右足首に構造的な不全の兆候が見られたと発表した。検査の結果、残念ながら関節は「以前の手術部位で安定性を失っている」ことが判明し、今季残りの試合に出場できるかどうかへの懸念がただちに高まっている。
この展開は、2024年9月に内果骨折を修復する手術を受けていた27歳にとって、とりわけもどかしいものとなっている。
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手術の可能性と復帰までの見通し
最終決定にはまだ至っていないものの、医学的な総意は再手術が今後の最も可能性の高い選択肢であることを示している。
この後退はサレマーカーズにとってもどかしいタイミングで起きた。今季のミランで同選手は全公式戦5試合に出場し、プレー時間は合計218分。その間、ベルギー人ウインガーは1アシストを記録しており、それはセリエAのヴェネツィア戦で生まれたものだった。
エストゥピニャンがミランの負傷問題に追い打ちをかける
サレマーケルスに関するニュースのタイミングは、ミランにとってこれ以上ないほど最悪だった。別のトップチームの主力選手が離脱を強いられたと判明してから、わずか数時間後のことだったからだ。ペルビス・エストゥピニャンは、恐れられるインターナショナルブレークの新たな犠牲者となった。エクアドル代表として活動中に、大きなアクシデントに見舞われたためだ。このサイドバックは脚の激しい痛みを訴え、自国代表のメンバーから離脱を余儀なくされた。その後、左ひざ内側側副じん帯の問題と診断された。
これほど短期間のうちに守備陣とサイドの重要な選択肢を2人失ったことは、ミランにとって戦術面で大きな頭痛の種となる。とりわけセリエAで勝ち点11の5位につけており、首位ローマとはわずか勝ち点2差という状況だけに、その影響は小さくない。
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ミランの体制復帰への長い道のり
サレマーカーズは、2シーズン連続の期限付き移籍を経て、ミランのチーム内で再び自身の立場を確立しようとしていたところだった。2020年にアンデルレヒトからロッソネリに加入したベルギー人ウインガーは、2023-24シーズンにボローニャ、2024-25シーズンにローマへそれぞれ期限付き移籍していた。現在はサン・シーロに戻っており、27歳の同選手はミランで公式戦通算185試合に出場し、13得点20アシストを記録している。
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