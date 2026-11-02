ミランの若手ドイツ人DFオドグは昨夏、買い取りオプションなしの期限付き移籍でトゥールーズへ。今季序盤の評価

次の試合 MIL UEFAヨーロッパリーグ 12:45 FTC 視聴する

ダビド・オドグは2025年夏の移籍市場最終日、移籍金約600万ユーロ＋ボーナスで、予想外にもミランに加入した。ヴォルフスブルクからの移籍だった。ブンデスリーガでの出場はわずか数分だったが、ドイツの年代別代表では実績を重ね、将来有望なディフェンダーの一人と評価されていた。しかし、セリエAでの最初のシーズンは困難続きで、アッレグリの下ではまったく出場機会を得られなかった。リーグ・アンでより多くプレーするため、昨夏にはレッドバード傘下の姉妹クラブ、トゥールーズが選ばれていた。