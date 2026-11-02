ダビド・オドグは2025年夏の移籍市場最終日、移籍金約600万ユーロ＋ボーナスで、予想外にもミランに加入した。ヴォルフスブルクからの移籍だった。ブンデスリーガでの出場はわずか数分だったが、ドイツの年代別代表では実績を重ね、将来有望なディフェンダーの一人と評価されていた。しかし、セリエAでの最初のシーズンは困難続きで、アッレグリの下ではまったく出場機会を得られなかった。リーグ・アンでより多くプレーするため、昨夏にはレッドバード傘下の姉妹クラブ、トゥールーズが選ばれていた。
Getty Images Sport
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ミランの若手ドイツ人DFオドグは昨夏、買い取りオプションなしの期限付き移籍でトゥールーズへ。今季序盤の評価
出場0試合
トゥールーズは好調なサッカーを見せており、9試合で勝ち点10を獲得して中位につけている。しかし、活躍する選手の中にオドグの姿はない。筋肉の問題で3試合を欠場し、残る6試合ではベンチにとどまった。ここまでリーグ・アンでのデビューは果たしていない。ACミランの期待通りには始まらなかったこの経験を受け、クラブはシーズン後半の新たな行き先を決める前に、早ければ1月にもオドグを呼び戻す可能性がある。
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