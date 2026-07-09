ロッソネラの首脳陣は登録リストの問題も考えなければならない。ミランユース出身4人、イタリアユース出身4人が必要だ。イタリア人枠の問題は依然として残る。予想される新先発11人の布陣にはイタリア人選手が不足している。ガッビアは加入するセンターバックの控えとして序列を上げるだろう。バルテサギも自身のポジションに新先発が就くはずだ。





さらに、リッチの移籍も噂されている。彼は今季突出しなかったものの、他より劣っていたわけではない。1年目は物足りなかったが、トナリも1年目はもっと苦戦した。





クラブなら、放出を決める前に慎重に考えるべきだ。アモリムの戦術にもフィットし、良いオプションになる。さらに、イタリア人選手は登録枠の問題だけでなく、国内で育った選手ほど帰属意識が高い傾向もある。