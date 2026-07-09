ミランの今夏の補強は、期待以上で予想外だ。ゴンサロ・ラモスやギラを獲得しただけでなく、プロジェクトのビジョンが明確で、クラブとアモリム監督が連携している点も好印象。
時間の使い方にも注目したい。過去数年間は8月になっても交渉が長引いていたが、今回はやり方が異なる。交渉は迅速で、高額移籍金や前例のない高額年俸も提示し、市場が閉まるのを待たず主力補強を早め完了させようという意志が感じられる。
ミランの今夏の補強は、期待以上で予想外だ。ゴンサロ・ラモスやギラを獲得しただけでなく、プロジェクトのビジョンが明確で、クラブとアモリム監督が連携している点も好印象。
時間の使い方にも注目したい。過去数年間は8月になっても交渉が長引いていたが、今回はやり方が異なる。交渉は迅速で、高額移籍金や前例のない高額年俸も提示し、市場が閉まるのを待たず主力補強を早め完了させようという意志が感じられる。
ロッソネラの首脳陣は登録リストの問題も考えなければならない。ミランユース出身4人、イタリアユース出身4人が必要だ。イタリア人枠の問題は依然として残る。予想される新先発11人の布陣にはイタリア人選手が不足している。ガッビアは加入するセンターバックの控えとして序列を上げるだろう。バルテサギも自身のポジションに新先発が就くはずだ。
さらに、リッチの移籍も噂されている。彼は今季突出しなかったものの、他より劣っていたわけではない。1年目は物足りなかったが、トナリも1年目はもっと苦戦した。
クラブなら、放出を決める前に慎重に考えるべきだ。アモリムの戦術にもフィットし、良いオプションになる。さらに、イタリア人選手は登録枠の問題だけでなく、国内で育った選手ほど帰属意識が高い傾向もある。
最後に、昨日新監督から高い信頼を寄せられたプリシッチについて。彼の価値に疑いの余地はないが、この1年間は別人のようだった。ワールドカップを含め、怪我の影響もあった。
彼が望む高額年俸を、頻繁に離脱する選手に支払う妥当性については検討すべきだ。また、彼がミランに残りたいという意欲を確認することも必要だろう。
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