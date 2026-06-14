ミランの監督候補筆頭にアモリム：彼の采配と移籍市場への影響

「子供の頃、ベンフィカとミランの試合を見るのが好きでした。マルディーニ、バレージ、グリット、ライカールト、サヴィチェヴィッチらがプレーするミランのビデオを見ていたのを覚えています…… 子供の頃の夢はベンフィカとミランでプレーすることでした。そのうちの1つは叶いました。あとはもう一方のチームで監督になるだけです」。ルーベン・アモリムは10年前のインタビューで、自身が「ロッソネーラのベンチ」に座る未来を予言していた。アル・アハリがジャイスルを放出するための600万ユーロの条項も成立し、交渉はすでに順調に進んでいる。 カルディナーレは年俸350万ユーロ、CL出場権獲得とEL成績連動ボーナス付き2年契約（3年目はオプション）を提示。プレミアで苦杯をなめた同監督は受諾へ。





今週リスボンで開かれたオンライン会議と昨日の面談が決定打となった。 背景には、ホルヘ・メンデスの存在もある。 仲介者たちはメネセスと親密で、移籍市場や財政持続可能性を含む広範なパッケージをクラブに提示したとされる。彼は公式には Amorim の代理人ではなく、独立系「AS1」が担当だが、仲介を通じて強い影響力を保っている。





この提案は監督だけでなく、移籍市場の運営全体を対象としている。昨年1月のジョアン・フェリックス加入時も同様の手法が取られた。イブラヒモビッチは米国でのW杯スケジュールを考慮し、メンデスやラファエラ・ピメンタといった親しいエージェントに交渉を一任したと見られる。 アモリムは3-4-2-1と3-4-3を状況に応じて使い分け、9番タイプのFW、CB2人、攻撃的なSBまたはWB2人を補強候補に挙げている。





退団を示唆するレオンが移籍すれば、補強資金も捻出できる。 ディフェンスは、2027年契約満了のベンフィカA・シルバ（代理人はメンデスが率いるジェスティフテ）と、タレ、アッレグリ両監督が注目するスポルティングG・イナシオが候補。中盤はスポルティングのF・トリンカオ、前線はPSGのG・ラモスが浮上している。 これらの選手は、アイントラハトのクロシェが有力視される新スポーツディレクターの決定次第、さらに注目されるだろう。



