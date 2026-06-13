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ミランの次期監督候補にアモリムが浮上。ロッソネリとの接触で本命に

ACミラン
移籍情報
セリエ A
ルベン・アモリム
M. Jaissle

このポルトガル人監督が、ロッソネリの次期監督の最有力候補だ。

ミランは来季監督選びを継続中。ラルフ・ラングニック招聘話は消えたズラタン・イブラヒモビッチとジェリー・カルディナーレが後任を探している。

12日のロンドン会談後、マティアス・ヤイスレが浮上したが、600万ユーロの違約金が壁に。そのため、ルベン・アモリムが最有力とガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている

  • 新しい連絡先

    ミラン6月13日（土）、アモリム氏と再び接触した。この結果、ポルトガル人監督は候補者の中で優位に立ったとされる。マンチェスター・ユナイテッドでの苦い経験にもかかわらず、クラブ首脳は彼を新時代を切り拓く最適任者の一人と見る。

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  • カルディナーレの構想

    アモリムはカルディナーレが求める監督像に合致する。レッドバードのオーナーが求めるのは、高い位置で攻撃的にプレーし、素早くボールを奪うチームを作れる監督だ。彼は2024年、フォンセカが選ばれる前からミランの注目していた人物だった

  • オファー

    ミランは2年契約＋3年目の延長オプションを提示これは次期監督の最有力候補であるポルトガル人監督にとって重要なオファーだ

    ヤイスルも候補だが、アル・アハリとの契約条項が彼に有利に働く可能性がある。