ミランの新CEOにマッシモ・カルヴェッリ氏が正式決定。ジョルジオ・フルラーニ氏の後任。

カルディナーレ氏はカルヴェッリ氏の任命について次のように語りました。「昨年レッドバードに入社したカルヴェッリ氏は、人材を活かし、協働とプロ意識の文化を育む組織モデルのリーダーとして頭角を現しました。彼はレッドバードのパートナーであるデビッド・カステルブランコ氏と共にACミランへの投資を主導し、私へ直接報告しています。 レッドバードのモデルでは、変革期に最高水準の実行力を保つため、当社のリーダーが投資先で直接実務を担います。この1年、マッシモはその役割を効果的に果たし、ACミランの組織に完全に溶け込んでいます。 彼の使命は明確だ。ピッチ上をはじめ、クラブのあらゆる面で「負けない」ではなく「勝つ」ことを目指す。本日より、クラブ全体が彼のフルタイム参画、決意、そして勝利と成果の文化を取り戻すための切迫感の恩恵を受けるだろう」。