ミランに新CEOが誕生した。前任者の解任後、ジョルジオ・フルラーニから業務と1000万ユーロまでの署名権限を引き継いだマッシモ・カルヴェッリが、オーナーのジェリー・カルディナーレにより本日「カサ・ミラン」で正式に任命された。
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ミランの新CEOにマッシモ・カルヴェッリ氏が正式決定。ジョルジオ・フルラーニ氏の後任。
プレスリリース
以下、ミランのプレスリリースです。「ACミランはマッシモ・カルヴェッリ氏を最高経営責任者（CEO）に任命しました。カルヴェッリ氏はスポーツ界で国際的なリーダーシップと、世界的なスポーツ組織や商業プラットフォームの開発・成長に関する深い専門知識を持つ。」 同氏は今後もレッドバード・デベロップメント・グループ国際部門CEOとレッドバード・キャピタル・パートナーズ オペレーティング・パートナーを兼務します。今回の任命は、長期投資ビジョンと運営ノウハウを組み合わせ、戦略実行を加速させるレッドバード独自のモデルを反映しています。」
カルディナレの言葉
カルディナーレ氏はカルヴェッリ氏の任命について次のように語りました。「昨年レッドバードに入社したカルヴェッリ氏は、人材を活かし、協働とプロ意識の文化を育む組織モデルのリーダーとして頭角を現しました。彼はレッドバードのパートナーであるデビッド・カステルブランコ氏と共にACミランへの投資を主導し、私へ直接報告しています。 レッドバードのモデルでは、変革期に最高水準の実行力を保つため、当社のリーダーが投資先で直接実務を担います。この1年、マッシモはその役割を効果的に果たし、ACミランの組織に完全に溶け込んでいます。 彼の使命は明確だ。ピッチ上をはじめ、クラブのあらゆる面で「負けない」ではなく「勝つ」ことを目指す。本日より、クラブ全体が彼のフルタイム参画、決意、そして勝利と成果の文化を取り戻すための切迫感の恩恵を受けるだろう」。
カルヴェッリのコメント
一方、ミランの新CEOに就任したマッシモ・カルヴェッリ氏の最初の声明は次の通り。「クラブのスポーツ面での重要な局面、そしてイタリアサッカー全体にとっても重要なこの時期にクラブを率いることは、私が真剣に、かつ緊急感を持って取り組むべき責任である。 ジェリーから託された使命は明確だ。ピッチ内外で勝利と成果を追求する文化を取り戻し、クラブの歴史と世界6億人のサポーターの期待に応える。 この1年、私は各部門の上級管理職と緊密に連携し、改善・革新が必要な点を把握してきました。新ヘッドコーチのルーベン・アモリム氏とそのスタッフとも協力できることを楽しみにしています。彼らはすでに組織に溶け込み、スポーツ部門のリーダーシップと歩調を合わせています」。
カルヴェッリの履歴書
RedBird入社前、カルヴェッリ氏は2020～2025年にATP最高経営責任者（CEO）として男子プロテニス界の世界的改革を主導した。それ以前はナイキ、ウィルソン・スポーティング・グッズ、アメール・スポーツで国際的なリーダーを務めた。自身もプロアスリートとしてキャリアをスタートさせた。