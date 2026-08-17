モレイラは極めて汎用性の高い左利きの選手で、左右両サイドの中盤でプレーできるほか、1トップの背後に入るトップ下としても起用できる。アモリムにとっては、エストゥピニャンまたはバルテザーギに代わる左サイドのレギュラーとなる。 22歳の同選手は、イングランド、ドイツ、イタリアのビッグクラブから関心を寄せられていたにもかかわらず、ミランへの移籍を望んでいた。ザルツブルクで過ごした直近のシーズンは、42試合出場で5ゴール9アシスト（さらにイエローカード10枚）で終えた。ストラスブールでは4-2-3-1の主に右サイドで攻撃的なウイングとしてプレーしていた。