ミランがジエゴ・モレイラ獲得にあと一歩。フランスから届いた噂によると、ミランはストラスブールに所属する2004年生まれの同選手の獲得を、4000万ユーロ超の取引でまとめたという。リエージュ生まれで、ギニアビサウ代表で元スタンダール・リエージュのアルマミ・モレイラを父に持つ。また、1976年から1982年まで同クラブでプレーした元オーストリア人選手ヘルムート・グラフの孫でもある。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミランの新戦力、ディエゴ・モレイラとは誰か
万能型の選手
モレイラは極めて汎用性の高い左利きの選手で、左右両サイドの中盤でプレーできるほか、1トップの背後に入るトップ下としても起用できる。アモリムにとっては、エストゥピニャンまたはバルテザーギに代わる左サイドのレギュラーとなる。 22歳の同選手は、イングランド、ドイツ、イタリアのビッグクラブから関心を寄せられていたにもかかわらず、ミランへの移籍を望んでいた。ザルツブルクで過ごした直近のシーズンは、42試合出場で5ゴール9アシスト（さらにイエローカード10枚）で終えた。ストラスブールでは4-2-3-1の主に右サイドで攻撃的なウイングとしてプレーしていた。
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