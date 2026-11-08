2週間前にホームでボローニャに喫した手痛い敗戦さえなければ、アモリム率いるミランのリーグ戦での歩みは非常に順調と言える。ポルトガル人指揮官とジェリー・カルディナーレによる野心的なプロジェクトは着実に形になりつつあり、夏の補強によって、少なくとも先発11人のレベルは上がった。だが、レッドバードのトップがたびたび強調するように、明確な目標とあらかじめ定めた段階に沿って、時間をかけて取り組みを完成させなければならない。その第一歩は、現在ガーディナー、エステヴァオ、ロモンテ、アルムシュタットの手腕に支えられている経営陣の体制を強化することだ。
ミランの新スポーツディレクター候補、ハルドゥングの評価が上昇。フランクフルトには残留せず、クレシェは自身とともにミランへ迎え入れようと動く
クレシェ、1月1日から新たなサッカー部門責任者に
金銭面と構想面では約20日前に合意に達しており、あとはすべての事務手続きが済むのを待つだけだ。クレシェはカルディナーレと握手を交わし、まもなくスポーツ部門のトップに就く。いつからか。 契約書は数日中にも交わされるが、46歳のドイツ人幹部が職務を開始し、正式にお披露目されるのは1月1日以降となる。その際には、右腕のティモ・ハルドゥングも一緒に迎えられることを望んでいる。
ハルドゥングとは何者か
ハルドゥングは、この役職に就く人物としてはかなり若い。現在36歳で、11月に37歳になる。だが、トップレベルのサッカー界にはすでに長く身を置いている。
ハルドゥングは2015年から2019年まで、現在もブンデスリーガに所属するホッフェンハイムで働いた。才能開発コーディネーターとしてキャリアをスタートさせた後、同クラブでチームマネージャーを務めた。
初めてトップレベルでのチャンスを得たのは2019年、ライプツィヒでのことだった。現在アイントラハト・フランクフルトのスポーツディレクターを務めるハルドゥングにとって、それはレッドブルが運営する同クラブにクレシェがやって来た年でもある。ライプツィヒには2シーズン在籍し、プロ選手部門の責任者を務めた。
2021年にクレシェと時を同じくしてフランクフルトに加わった際も、当初は同じ役職を務めた。2023年にスポーツディレクターに昇格し、師と仰ぐクレシェと緊密に仕事をしている。
評価が急上昇中
ドイツのスカイの報道によると、クラブの公式媒体を通じて最近続投が発表されたにもかかわらず、ハルドゥングはフランクフルトに残らないという。ドイツ人の若手幹部はクレシェに続いてミランへ移ることを望んでおり、その可能性は非常に高いとされる。両者の合意を目指し、数日中にアルド・ロッシ通りに拠点を置くミランとハルドゥングが接触する見込みだ。クレシェもこの動きを後押ししている。
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