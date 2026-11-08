ハルドゥングは、この役職に就く人物としてはかなり若い。現在36歳で、11月に37歳になる。だが、トップレベルのサッカー界にはすでに長く身を置いている。

ハルドゥングは2015年から2019年まで、現在もブンデスリーガに所属するホッフェンハイムで働いた。才能開発コーディネーターとしてキャリアをスタートさせた後、同クラブでチームマネージャーを務めた。

初めてトップレベルでのチャンスを得たのは2019年、ライプツィヒでのことだった。現在アイントラハト・フランクフルトのスポーツディレクターを務めるハルドゥングにとって、それはレッドブルが運営する同クラブにクレシェがやって来た年でもある。ライプツィヒには2シーズン在籍し、プロ選手部門の責任者を務めた。

2021年にクレシェと時を同じくしてフランクフルトに加わった際も、当初は同じ役職を務めた。2023年にスポーツディレクターに昇格し、師と仰ぐクレシェと緊密に仕事をしている。