ミランの中盤補強事情：カレツァスからペドロ・ゴンサルヴェスまで、評価が上昇する選手と下降する選手。さらにザニオーロの名前も浮上。

ゲンクのカレツァスも候補に挙がっている。18歳のギリシャ人選手で、移籍金は3500万～4000万ユーロと報じられる。プロリーグで10アシスト、ヨーロッパリーグでも4アシストを記録している。 得点数は2。ベルギー市場は依然として高値だ。ボルシア・ドルトムントが引き抜く可能性も高まっている。ドルトムントは代理人と合意済みだが、ゲンクとの合意は成立していない。