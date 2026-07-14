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grafica ZanioloGetty Images

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ミランの中盤補強事情：カレツァスからペドロ・ゴンサルヴェスまで、評価が上昇する選手と下降する選手。さらにザニオーロの名前も浮上。

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ニコロ・ザニオーロ

ロッソネロはアモリムの要望に応えるため、複数の候補を検討している。

PSGからゴンサロ・ラモス、ラツィオからマリオ・ギラを獲得したミランは、 still seeking reinforcements in the attacking midfield position. Amorim監督はフォワードの背後に位置するプレイメーカーを重視する。 スポルティング・リスボンでは、このシステムでブルーノ・フェルナンデスが飛躍。彼は2020年1月にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍するまで、アモリン監督の下で5か月間トレーニングを積み、大きく成長した。

  • UZUNは高すぎる

    ミランのスカウトは、アイントラハト・フランクフルトの右利き攻撃的MFカン・ウズンを高く評価している。2005年ドイツ・レーゲンスブルク生まれの彼は、現在開催中のW杯でトルコ代表としてプレー。移籍金は6000万ユーロと高額で知られるクラブらしい設定だ。

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  • アラジャベゴヴィッチ - アタランタ

    イブラヒモビッチなら即獲得だ。だがミラン内部には、異なる特徴の選手を望む声もある。アライベゴヴィッチは数ヶ月前からロッソネリの注目株で、ザルツブルクから800万ユーロで買い戻されたばかりながら、レバークーゼンを離れる可能性が。イタリアでプレーする未来？ はい、だが別のユニフォームを着るだろう。ジュントーリは彼をアタランタへ招へいするため、交渉を急いでいる。

  • カレツァスへの脅威

    ゲンクのカレツァスも候補に挙がっている。18歳のギリシャ人選手で、移籍金は3500万～4000万ユーロと報じられる。プロリーグで10アシスト、ヨーロッパリーグでも4アシストを記録している。 得点数は2。ベルギー市場は依然として高値だ。ボルシア・ドルトムントが引き抜く可能性も高まっているドルトムントは代理人と合意済みだが、ゲンクとの合意は成立していない。

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  • ザニオーロがオファーを受けた

    ウディネーゼとの契約や経済条件を巡る問題で、ザノーロは再び移籍市場に。直近では、ユヴェントスの背番号10側陣営がミランへの加入を提案。数日以内に交渉の行方が明確になる見込みだ。

  • ゴンカルヴェスのチャンス

    最後に、ペドロ・ゴンサルヴェス（通称「ポテ」）は、アモリンがスポルティング・リスボン時代に熟知する選手だ。契約解除条項は6000万だが、ミラネッロへ迎えるには2500万〜3000万で済む可能性もある。

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