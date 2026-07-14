PSGからゴンサロ・ラモス、ラツィオからマリオ・ギラを獲得したミランは、 still seeking reinforcements in the attacking midfield position. Amorim監督はフォワードの背後に位置するプレイメーカーを重視する。 スポルティング・リスボンでは、このシステムでブルーノ・フェルナンデスが飛躍。彼は2020年1月にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍するまで、アモリン監督の下で5か月間トレーニングを積み、大きく成長した。
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ミランの中盤補強事情：カレツァスからペドロ・ゴンサルヴェスまで、評価が上昇する選手と下降する選手。さらにザニオーロの名前も浮上。
UZUNは高すぎる
ミランのスカウトは、アイントラハト・フランクフルトの右利き攻撃的MFカン・ウズンを高く評価している。2005年ドイツ・レーゲンスブルク生まれの彼は、現在開催中のW杯でトルコ代表としてプレー。移籍金は6000万ユーロと、高額で知られるクラブらしい設定だ。
アラジャベゴヴィッチ - アタランタ
イブラヒモビッチなら即獲得だ。だがミラン内部には、異なる特徴の選手を望む声もある。アライベゴヴィッチは数ヶ月前からロッソネリの注目株で、ザルツブルクから800万ユーロで買い戻されたばかりながら、レバークーゼンを離れる可能性が。イタリアでプレーする未来？ はい、だが別のユニフォームを着るだろう。ジュントーリは彼をアタランタへ招へいするため、交渉を急いでいる。
カレツァスへの脅威
ゲンクのカレツァスも候補に挙がっている。18歳のギリシャ人選手で、移籍金は3500万～4000万ユーロと報じられる。プロリーグで10アシスト、ヨーロッパリーグでも4アシストを記録している。 得点数は2。ベルギー市場は依然として高値だ。ボルシア・ドルトムントが引き抜く可能性も高まっている。ドルトムントは代理人と合意済みだが、ゲンクとの合意は成立していない。
ザニオーロがオファーを受けた
ウディネーゼとの契約や経済条件を巡る問題で、ザノーロは再び移籍市場に。直近では、ユヴェントスの背番号10側陣営がミランへの加入を提案。数日以内に交渉の行方が明確になる見込みだ。
ゴンカルヴェスのチャンス
最後に、ペドロ・ゴンサルヴェス（通称「ポテ」）は、アモリンがスポルティング・リスボン時代に熟知する選手だ。契約解除条項は6000万だが、ミラネッロへ迎えるには2500万〜3000万で済む可能性もある。
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