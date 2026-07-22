ガラタサライがレアオの獲得を追求。本人は検討時間を要請し、トルコ移籍に完全な確信はないが、10日前よりわずかに前向きな兆しがある。 周囲はプレミアリーグ移籍も探っているが、現時点で具体的なオファーはない。アストン・ヴィラとトッテナムは条件を把握しているものの、本格交渉には至らず、他選手に注力している。ミランでのロッソネロ時代を再現する余地はない。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミランのレアオはガラタサライからのオファーを検討中。仲介者が動き出し、クラブの立場はこうだ。
職場における仲介者
長年にわたりガラタサライの移籍市場で活動する仲介人が、800万ユーロ＋ボーナス200万ユーロのオファーにレアオの最終承諾を得るため動いている。承諾を得たら、その仲介人はジェリー・カルディナーレと直接交渉する見込みだ。ポルトガル人エースは休暇でイスタンブールを訪れ、次なる舞台としてこの地への親しみを感じ始めている。
カルディナーレが6000万を要求：義務付きローン説
現時点では、ミランは様子見で、レアオの移籍金6000万ユーロの要求額を譲らない。カルディナーレ会長はガラタサライ移籍を否定しないが、確約と適切なオファーを待っている。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ミランは買い取り義務付きの緩い条件での期限付き移籍にも前向きだ。
フェネルバフチェも参加している
直近数時間で、ガラタサライに加え、グリーンウッドとグエンドゥジが所属するフェネルバフチェもレアオ獲得に本腰を入れた。トルコ情報筋は、イスタンブールのダービーが移籍市場でも激化すると伝えている。
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