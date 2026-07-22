ガラタサライがレアオの獲得を追求。本人は検討時間を要請し、トルコ移籍に完全な確信はないが、10日前よりわずかに前向きな兆しがある。 周囲はプレミアリーグ移籍も探っているが、現時点で具体的なオファーはない。アストン・ヴィラとトッテナムは条件を把握しているものの、本格交渉には至らず、他選手に注力している。ミランでのロッソネロ時代を再現する余地はない。