サムエレ・リッチは2029年6月まで契約があり、2300万ユーロの投資を受けたが、「放出不可」ではない。代理人は市場のオファーを探っており、ユヴェントスとアタランタに接触した。





カルネヴァーリとマッサーラはイタリア人選手を重視するユヴェントス構築を進めており、リッチには数カ月前から関心を寄せ、冬にはガッティとのトレードも検討された。一方、アタランタではサッリ監督がリッチの獲得を強く望んでおり、ラツィオ時代にも獲得を要請していた。