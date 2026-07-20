サミュエレ・リッチのミラン1年目は31試合1ゴール4アシストと好調だった。 チームにはアドリアン・ラビオとルカ・モドリッチという2人のスターがいたが、彼は多くの試合に出場した。新体制での課題は戦術面だ。アモリン監督が採用する2ボランチでは、リッチの特性が理想的でなく、監督は彼とは異なるプレーができる選手を求めている。
翻訳者：
ミランのリッチはアモリム監督の戦術に合わないため移籍市場に。ユヴェントス移籍が提案される一方、サッリ監督はアタランタへの獲得を希望。今後の展開に注目。
イタリアの2クラブが提案された。
サムエレ・リッチは2029年6月まで契約があり、2300万ユーロの投資を受けたが、「放出不可」ではない。代理人は市場のオファーを探っており、ユヴェントスとアタランタに接触した。
カルネヴァーリとマッサーラはイタリア人選手を重視するユヴェントス構築を進めており、リッチには数カ月前から関心を寄せ、冬にはガッティとのトレードも検討された。一方、アタランタではサッリ監督がリッチの獲得を強く望んでおり、ラツィオ時代にも獲得を要請していた。
2,000万ユーロ
リッチはプレシーズン序盤、アモリムを納得させることを目指し、真剣に練習している。ポルトガル人監督は中盤の選手層が厚くなりすぎることを避けたい。現在、2つのポジションに7人が競っている。 来季ヨーロッパリーグで主役になっても多すぎる。リッチは放出候補だが、安売りはしない。交渉のテーブルに着くには2000万ユーロが必要だ。加入から12ヶ月でミランを去る可能性もある。
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