サミュエレ・リッチのミラン1年目は31試合1ゴール4アシストと上々だった。 チームにはアドリアン・ラビオとルカ・モドリッチという2人のスターがいたが、彼は多くの出場機会を得た。新体制での課題は戦術面だ。アモリン監督が採用する2ボランチでは、リッチの特性が理想的ではない。監督は彼とは異なるプレーができる選手を求めている。
翻訳者：
ミランのリッチはアモリム監督の戦術に合わず、移籍市場に。ユヴェントス移籍が提案される一方、サッリ監督はアタランタへの獲得を希望。今後の展開は？
イタリアの2クラブが提案された。
サムエレ・リッチは2029年6月まで契約があり、2300万ユーロの投資を受けたが、「放出不可」ではない。代理人は市場を調査済みで、ユヴェントスとアタランタに獲得の可能性を打診した。
カルネヴァーリとマッサーラはイタリア人選手を重視するユヴェントス構築を目指しており、リッチには数カ月前から関心を寄せ、冬市場ではガッティとのトレードも検討された。一方、アタランタではサッリ監督がリッチの獲得を後押し。ラツィオ時代にも獲得を要望していた。
2,000万ユーロ
リッチはプレシーズン序盤、アモリムを納得させることを明確な目標に、真剣に取り組んでいる。ポルトガル人監督は中盤の選手過多を避けたい。現在、2つのポジションに7人が競合している。 来季ヨーロッパリーグで主役になっても多すぎる。リッチは放出候補だが、安売りはしない。交渉のテーブルに着くには2000万ユーロが必要だ。加入から12ヶ月でミランを去る可能性もある。
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