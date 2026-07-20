サムエレ・リッチは2029年6月まで契約があり、2300万ユーロの投資を受けたが、「放出不可」ではない。代理人は市場を調査済みで、ユヴェントスとアタランタに獲得の可能性を打診した。





カルネヴァーリとマッサーラはイタリア人選手を重視するユヴェントス構築を目指しており、リッチには数カ月前から関心を寄せ、冬市場ではガッティとのトレードも検討された。一方、アタランタではサッリ監督がリッチの獲得を後押し。ラツィオ時代にも獲得を要望していた。