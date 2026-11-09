ストライカーのサッカー人生はゴールと切り離せない。相手ゴールネットを何度揺らせるかで、自身の働きが常に評価されることを知っている。その重圧は時に、耐え難いほど大きくなる。ましてや、PSGに7500万ユーロが支払われ、ミラン史上最高額の補強選手となったことで生じる大きな期待まで重なれば、なおさらだ。ゴンサロ・ラモスはミランでの挑戦において、非常に難しい序盤を過ごしている。チームのために多大な働きを見せ、それをうまくこなしている一方で、ゴールを奪うことには明らかに苦しんでいる。セリエAとPSGを合わせた14試合で、挙げたゴールはわずか3つ。得点は出場397分に1回のペースだ。違いを生み出すには少ない。あまりにも少ない。
ミランのラモスはゴール前で苦戦。データがその理由を明確に示している。ポルトガル人のラモスと組んだプリシッチは、再び決して外さない点取り屋に戻った。
チームにとって膨大な仕事
ゴンサロ・ラモスはイタリアのFWの中で、ボールを受けた回数が2位、ボールタッチ数が2位、パス数が3位、対人戦の回数が2位、インターセプト数とボール奪回数がともに1位だ。毎試合、休むことなく平均10kmを走る。チームのために精力的に働き、各ラインをつなぎ、相手の攻撃の起点を封じる。その戦術的な働きは、ある意味で驚異的だ。ただ、自らのチームの攻撃の終着点となる典型的な9番よりも、攻撃的MFに近いように見える。
元PSGのラモスは、賢く献身的なFWだ。常に個人よりチーム全体の利益を優先する。その姿を端的に示したのが、昨日の先制点の場面だった。ポルトガル人FWは足元へのパスを執拗に要求するのではなく、スペースを空けるためにゴールへ向かって走り続け、そのスペースを味方にも指し示した。シセは味方の動きを読み、ラビオの見事なアシストをゴールに叩き込むだけでよかった。
チームはラモスを助けない
焦点となる問題については、ジェノア対ミランの試合後にアモリムが明確に説明した。現時点でチームはラモスを助けられていない。一方、ラモスがチームを助けているのは客観的な事実だ。 セリエAでミランは、ボール保持30分当たりのピッチ最終3分の1への進入回数が20位、攻撃側の3分の1でのボールタッチ率が19位、相手ペナルティーエリアへの進入回数が20位、相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ率が18位となっている。
アモリムはこの点に取り組み、チーム構成上の難しさを乗り越えたい考えだ。ミランには、ギラ、ラビオ、モドリッチのパスをつなぐ技術を生かしてボールを保持する強みがある一方、連係プレーに長け、スルーパスやゴールライン際からのクロスを繰り出せる選手は少ない。ミランが優勝を狙えるチームになるための次の一歩は、まさにこの局面にある。ピッチ最終3分の1でより強く圧力をかけられるようになれば、それだけラモスの足元や頭にチャンスが届く。そしてその時こそ、ポルトガル代表の先発ストライカーとなったラモスの真の決定力を見極められるだろう。
ミラン、PSGのようにやれ
ACミランが相手ペナルティーエリア内に安定して選手を送り込めていない現状で、ラモスがチームのために違いを生み出そうとしていることは明らかだ。ボールを受けに下がって味方のためにスペースをつくり、相手ペナルティースポットよりもセンターサークルに近い位置でプレーすることが増えている。 その恩恵を受けているのは間違いなくプリシッチだ。再び高い頻度で得点するようになったアメリカ人選手は、チャンスメイカーというよりセカンドストライカーであり、9番の働きを生かしてDFの背後へ走り込むことを好む。
アモリムは両サイドの選手に内側へ入ることを求め、利き足とは逆のサイドに配置している。その戦術はインサイドハーフの飛び出しやサイドの選手のカットインをより促すもので、チームの9番に有利に働くものではない。
そこで自然に浮かぶ疑問は、ラモスに真の9番としての特性があるのか、ということだ。PSGで過ごしたシーズンのデータとヒートマップを見れば、答えは間違いなくイエスだ。まず、当時はプレー時間平均93分に1ゴールを記録していたが、現在は397分に1ゴールとなっている。昨季のペナルティーエリア内でのボールタッチ数は現在のちょうど2倍であり、ゴール前での数字に不利に働く異なる役割を担っていることを裏付けている。
これらのデータからは、両立する二つの見方が導かれる。一方では、ACミランはラモスにアタッキングサードでもっと多く、より良い形でボールを届けなければならない。もう一方では、ラモス自身も試合中の体力の使い方を改善する必要がある。長い目で見れば、ACミランにとって必要なのはラモスのアシストよりもゴールだからだ。
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