ACミランが相手ペナルティーエリア内に安定して選手を送り込めていない現状で、ラモスがチームのために違いを生み出そうとしていることは明らかだ。ボールを受けに下がって味方のためにスペースをつくり、相手ペナルティースポットよりもセンターサークルに近い位置でプレーすることが増えている。 その恩恵を受けているのは間違いなくプリシッチだ。再び高い頻度で得点するようになったアメリカ人選手は、チャンスメイカーというよりセカンドストライカーであり、9番の働きを生かしてDFの背後へ走り込むことを好む。

アモリムは両サイドの選手に内側へ入ることを求め、利き足とは逆のサイドに配置している。その戦術はインサイドハーフの飛び出しやサイドの選手のカットインをより促すもので、チームの9番に有利に働くものではない。

そこで自然に浮かぶ疑問は、ラモスに真の9番としての特性があるのか、ということだ。PSGで過ごしたシーズンのデータとヒートマップを見れば、答えは間違いなくイエスだ。まず、当時はプレー時間平均93分に1ゴールを記録していたが、現在は397分に1ゴールとなっている。昨季のペナルティーエリア内でのボールタッチ数は現在のちょうど2倍であり、ゴール前での数字に不利に働く異なる役割を担っていることを裏付けている。

これらのデータからは、両立する二つの見方が導かれる。一方では、ACミランはラモスにアタッキングサードでもっと多く、より良い形でボールを届けなければならない。もう一方では、ラモス自身も試合中の体力の使い方を改善する必要がある。長い目で見れば、ACミランにとって必要なのはラモスのアシストよりもゴールだからだ。