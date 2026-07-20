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Musah MilanGetty Images

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ミランのユヌス・ムサにラツィオが関心。ガットゥーゾ監督の要望でオファーも。

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ユヌス・ムサ

ユヌス・ムサは来年もセリエAでプレーする可能性はあるが、それがミランでのことになるとは限らない。 今シーズンは全27試合中先発9試合・2得点にとどまり、ワールドカップ出場を逃した。アタランタへのレンタルからミラネッロに戻ったが、9月1日以降もロッソネロに残るかは不透明だ。 アモリム監督は、練習と7月25日のセルティックとのアウェーでの親善試合で彼をテストしたうえで、放出の可否を判断するつもりだ。特に移籍市場で再投資できる資金が入れば、退団はより現実的な選択肢になる。

  • ラツィオの提案

    ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、ラツィオは元バレンシアのムサに強い関心を示しているガットゥーゾ監督は彼がスペインでプレーしていた頃から知っている。ムサは中盤の万能選手で、どのポジションでもプレーできる。 リーズやイプスウィッチも関心を示すが、正式オファーを出したのはラツィオだけ。200万ユーロのレンタル料と、1800万ユーロの買い取りオプションを提示したラツィオは現時点で義務付けを避け、ミランも売却で資金化を狙うが、今のところオファーは拒否していない。

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