ミランのユヌス・ムサにラツィオが関心。ガットゥーゾ監督の要望でオファーも。

ユヌス・ムサは来年もセリエAでプレーする可能性はあるが、それがミランでのことになるとは限らない。 今シーズンは全27試合中先発9試合・2得点にとどまり、ワールドカップ出場を逃した。アタランタへのレンタルからミラネッロに戻ったが、9月1日以降もロッソネロに残るかは不透明だ。 アモリム監督は、練習と7月25日のセルティックとのアウェーでの親善試合で彼をテストしたうえで、放出の可否を判断するつもりだ。特に移籍市場で再投資できる資金が入れば、退団はより現実的な選択肢になる。