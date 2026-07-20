ユヌス・ムサは来年もセリエAでプレーする可能性はあるが、それがミランでのことになるとは限らない。 今シーズンは全27試合中先発9試合・2得点にとどまり、ワールドカップ出場を逃した。アタランタへのレンタルからミラネッロに戻ったが、9月1日以降もロッソネロに残るかは不透明だ。 アモリム監督は、練習と7月25日のセルティックとのアウェーでの親善試合で彼をテストしたうえで、放出の可否を判断するつもりだ。特に移籍市場で再投資できる資金が入れば、退団はより現実的な選択肢になる。
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翻訳者：
ミランのユヌス・ムサにラツィオが関心。ガットゥーゾ監督の要望でオファーも。
ラツィオの提案
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、ラツィオは元バレンシアのムサに強い関心を示している。ガットゥーゾ監督は彼がスペインでプレーしていた頃から知っている。ムサは中盤の万能選手で、どのポジションでもプレーできる。 リーズやイプスウィッチも関心を示すが、正式オファーを出したのはラツィオだけ。200万ユーロのレンタル料と、1800万ユーロの買い取りオプションを提示した。ラツィオは現時点で義務付けを避け、ミランも売却で資金化を狙うが、今のところオファーは拒否していない。
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