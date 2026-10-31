ミランのMFユヌス・ムサは、インテルとのダービーに3-1で勝利した後、Sky Sport 24の取材に応じた。「今年一番素晴らしい夜だ。ダービーに勝ったとき、特にホームで勝ったときは、スタジアムの雰囲気が信じられないほど素晴らしくなると分かっているし、ファンも信じられないほど素晴らしい。僕たちはどの試合からも学んでいる。ボローニャ戦からも学んだし、今後は同じミスを繰り返さないようにしていく」
Getty Images Sport
翻訳者：
ミランのムサ：「CKは準備していた。うれしいが、サッカーでは過去のことはすぐに忘れられる」
スタンディングオベーション
「今の状況には満足している。でも、サッカーでは過去のことはすぐに忘れられる。だからシーズンが終わるまで、この調子を続けなければならない。そうしなければ、状況はまたすぐに変わり得ると分かっている。ここでは毎試合いいプレーをしなければならない。自分のポジションを狙う選手が常にいる。それがミランというクラブだから」
綿密に準備したコーナーキック
「あれは準備していたコーナーキックだった。インテルがアドリアンについていかないことは分かっていた。いや、僕は、彼は相手の脅威になるようにあそこへボールを送り、誰かがいることを期待したんだと思う。でも、いや、正直に言って、シュートを狙ったとは思わない」
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