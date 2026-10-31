ミランのMFユヌス・ムサは、インテルとのダービーに3-1で勝利した後、Sky Sport 24の取材に応じた。「今年一番素晴らしい夜だ。ダービーに勝ったとき、特にホームで勝ったときは、スタジアムの雰囲気が信じられないほど素晴らしくなると分かっているし、ファンも信じられないほど素晴らしい。僕たちはどの試合からも学んでいる。ボローニャ戦からも学んだし、今後は同じミスを繰り返さないようにしていく」