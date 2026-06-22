2019年、エリオット傘下時代のミランCEOイヴァン・ガジディスに抜擢された。技術・経済・財務の多角的視点で選手を分析する「魔術師」だ。データに基づく意思決定プロセス構築でも中心的な役割を果たした。スカウティング・リクルート部門の近代化にも深く関与している。 欧州サッカー界で「データ駆動型」アプローチを広めた幹部の一人とされ、経営・経済・スポーツの知見を融合したキャリアは好例だ。新ミランの移籍市場では、データと持続可能性を核に据え、クラブ関係者が合意する方針が明確である。