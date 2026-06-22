ミランは予想外の改革で一新される。数週間、新スポーツディレクターとフットボール部門責任者の招聘を検討してきたが、ジェリー・カルディナーレは新方針を選択した。 レッドバードのトップは裏方にとどまらず、自ら実務を担う。オーナー、経営陣、監督がビジョンを共有する新体制を構築し、CEOにマッシモ・カルヴェッリ、スポーツ部門責任者にボビー・ガーディナーとドナート・ロモンテ、強化担当にヘンドリック・アルムシュタットを据える。
翻訳者：
ミランのヘンドリック・アルムシュタットは、データ分析に秀でた経済学の専門家。新たにプレイヤートレーディング部門のディレクターに就任し、クラブ構築の戦略を担う。
交渉の達人
1973年生まれのドイツ人。新ミランのキーパーソンとされ、選手獲得担当ディレクターに就任する。事実上、交渉の責任者となる。Fanpageによると、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで学び、ハーバード大学でMBAを取得。データ分析をプロサッカーに応用し、高い評価を得た。 2010～2015年はアーセナルでスカウティング、選手育成、戦略マネジメントを担当。2015年にはアストン・ヴィラ初代スポーツディレクターに就任し、技術部門と補強システムの再編に貢献した。
市場の中心となるデータ
2019年、エリオット傘下時代のミランCEOイヴァン・ガジディスに抜擢された。技術・経済・財務の多角的視点で選手を分析する「魔術師」だ。データに基づく意思決定プロセス構築でも中心的な役割を果たした。スカウティング・リクルート部門の近代化にも深く関与している。 欧州サッカー界で「データ駆動型」アプローチを広めた幹部の一人とされ、経営・経済・スポーツの知見を融合したキャリアは好例だ。新ミランの移籍市場では、データと持続可能性を核に据え、クラブ関係者が合意する方針が明確である。
新しい組織体制
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、アルムシュタットはアモリムに近いスポーツディレクターとなり、技術課題について意見を交わす。彼はデータ分析とスカウティングも担当するが、この領域はドナート・ロモンテが統括する。 さらに、世界8人のスカウトがイングランド、フランス、アルゼンチン、オランダ、ベルギー、イタリアを重点的に担当し、その提案も取り入れる。ビデオ分析とスポーツサポートを担う「ヘッド・オブ・リクルートメント・アナリシス」も近日就任する。体制が整えば、移籍市場での選手獲得・放出が本格的に動き出す。