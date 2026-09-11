アモリムが記者会見で語った発言をもじるなら、プリシッチの不機嫌そうな表情は実際にはもっと前から続いている。ミランの背番号11は、クラブの将来計画に納得していなかったため、2025年春に契約延長を拒否していた。カーディナーレは常に彼をチーム内で最も重要な選手の筆頭に位置づけ、アメリカ系スポンサーシップの面でも重要な存在とみなしてきたが、2030年までの延長オファーについてはいまだ承諾を得られていない。ここ数週間で両者は再び交渉のテーブルに戻っており、今はレッドバードのオーナーが打開を待っている。いわば残留か決別か。ミランに必要なのは、本来のプリシッチ、不機嫌さのないプリシッチだ。