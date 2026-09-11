アモリムがガットゥーゾとそのラツィオに敬意を払うのは、ここまでビアンコチェレステが歩んできた明確な道のりの直接的な結果だ。土曜18時キックオフのオリンピコでの一戦は、前節のユヴェントス戦で見せたレベルの向上を求められるミランにとって重要な試金石となる。 アモリムは自らのメンタリティーとアイデアを貫く。『名前』の重みを過度に考慮せず、コンディションの良い選手を起用する構えだ。
Calciomercato
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ミランのプリシッチはラツィオ戦でデビューする見込みだが、出場は試合途中からに限られる。アモリムはラビオを選択し、トップ下にはシセを起用する。
プリシッチはベンチスタート
アモリムは再びトップ下に変更を加える。tアウェーで結果を残してきたチセが復帰し、その横にはラビオが入る見込み。中盤ではムサーを支える一人をめぐってヤシャリとモドリッチが競っている。プリシッチはこれで4試合連続で再びベンチスタートとなる。これはこの日の最大のニュースと言うほかなく、アメリカ代表にとっては2023年7月13日、つまりミラン加入の契約にサインした日以来初めてのこととなる。ポルトガル人指揮官はすでに記者会見で、元チェルシーの同選手がリーグ戦で確実にデビューすると明かしており、ラツィオ戦の後半にはチセとの交代起用が予定されている。
転機が必要だ
アモリムが記者会見で語った発言をもじるなら、プリシッチの不機嫌そうな表情は実際にはもっと前から続いている。ミランの背番号11は、クラブの将来計画に納得していなかったため、2025年春に契約延長を拒否していた。カーディナーレは常に彼をチーム内で最も重要な選手の筆頭に位置づけ、アメリカ系スポンサーシップの面でも重要な存在とみなしてきたが、2030年までの延長オファーについてはいまだ承諾を得られていない。ここ数週間で両者は再び交渉のテーブルに戻っており、今はレッドバードのオーナーが打開を待っている。いわば残留か決別か。ミランに必要なのは、本来のプリシッチ、不機嫌さのないプリシッチだ。
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