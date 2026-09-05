ちょうど11か月後、プリシッチは雪辱への強い思いを抱いてアリアンツ・スタジアム へ戻る。PKでのミスが勝利、そして順位表のうえで極めて重要な勝ち点2を失う代償となった。あの時からは、わずかな好材料と多くの停滞が続いた。ミランでの8か月で得点はゼロ、ワールドカップでも無得点。さらに、何のためらいもなく彼をアイドル視していたミランファンからも多くの批判を浴びた。今、ミランの世界は、カルディナーレのサッカーと勝利への渇望、そしてアモリムのアイデアによって変わった。目の前にいるのは、依然としてスパレッティ率いるユヴェントス。元チェルシーの同選手は、試合途中から流れを左右する存在になれることを願っている。
翻訳者：
ミランのプリシッチが、PK失敗から11カ月を経てアリアンツ・スタジアムへ再び戻る。カーディナーレは契約延長に向けた会談を設定した。
プリシッチの状態は？
プリシッチは8月2日にイタリアへ戻り、チームがアジアツアーに出ている間、当初はミラネッロで一人でトレーニングを行っていた。 彼は強い意志と情熱、献身、そして自分らしく再び輝きを放つためのモチベーションを注ぎ込んできた。最初の2試合ではトリノ戦、ヴェネツィア戦の2試合でメンバー入りしたものの、ベンチ入りのみにとどまり、ピッチに立つ時間は1分もなかった。プリシッチの状態はどうなのか。この件について先週金曜日、アモリムは次のように語っている。"彼には素晴らしい才能があるし、そのことは記者会見でも話した。私はただ、選手たちの負荷を管理しなければならない。そして今この時期、私たちには勝利が必要であり、各試合でもっとリズムを上げていく必要があることも理解している。だから現時点でプリシッチが出場機会を得るのは難しいが、それでも彼が我々にとって非常に重要な選手であることに変わりはない。彼は負傷から戻ってきたばかりで、トレーニングもまだ1週間しか積んでいない。だから時には個人と試合の両方を管理するのは難しい。なぜなら優先されるべきものは常にチームだからだ。優先事項は常に勝利だ。" ユヴェントス戦では、後半にリーグ戦デビューを果たす見込みだ。
契約延長に向けた会談
プリシッチとミランは、リーグ開幕2試合での2連勝に続く結果を得るため、トリノでユヴェントス戦の勝利を目指している。だが、少なくとも今後を見据えれば、より重要な試合はピッチ外で行われている。それが契約更新に関するものだ。 編集部の取材によると、来週半ばにカーディナーレとアメリカ代表アタッカー陣営（父であり代理人でもある人物を含む）との会談が予定されている。2028年までのオプションは行使される見通しだが、ミラン会長は2031年までの契約に向け、十分な条件の経済的オファーを提示する構えだ。 1年にわたる綱引きの末、必要書類の準備を始めるためのゴーサインも下りることが期待されている。ミランはプリシッチをプロジェクトの中心に据えたいと考えており、あとは彼の返答を待つだけだ…
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