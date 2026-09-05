プリシッチは8月2日にイタリアへ戻り、チームがアジアツアーに出ている間、当初はミラネッロで一人でトレーニングを行っていた。 彼は強い意志と情熱、献身、そして自分らしく再び輝きを放つためのモチベーションを注ぎ込んできた。最初の2試合ではトリノ戦、ヴェネツィア戦の2試合でメンバー入りしたものの、ベンチ入りのみにとどまり、ピッチに立つ時間は1分もなかった。プリシッチの状態はどうなのか。この件について先週金曜日、アモリムは次のように語っている。"彼には素晴らしい才能があるし、そのことは記者会見でも話した。私はただ、選手たちの負荷を管理しなければならない。そして今この時期、私たちには勝利が必要であり、各試合でもっとリズムを上げていく必要があることも理解している。だから現時点でプリシッチが出場機会を得るのは難しいが、それでも彼が我々にとって非常に重要な選手であることに変わりはない。彼は負傷から戻ってきたばかりで、トレーニングもまだ1週間しか積んでいない。だから時には個人と試合の両方を管理するのは難しい。なぜなら優先されるべきものは常にチームだからだ。優先事項は常に勝利だ。" ユヴェントス戦では、後半にリーグ戦デビューを果たす見込みだ。