ミランのヒメネスにMLSから年俸倍の破格オファー

ポルトガル人監督ルーベン・アモリムの就任で、サンティアゴ・ヒメネスのミラン残留は不透明だ。アモリムは異なるタイプの前線選手を求めており、クラブ内でもヒメネスへの疑問は続いている。
この状況は彼の精神的な安定をさらに損なう恐れがある。巻き返しを望むものの、プレッシャーに押しつぶされ、ピッチで再び期待外れのパフォーマンスに終わる可能性もある。
ポルトガル人監督ルーベン・アモリムの就任で、サンティアゴ・ヒメネスのミラン残留は不透明だ。アモリムは異なるタイプの前線選手を求めており、クラブ内でもヒメネスへの疑問は続いている。
この状況は彼の精神的な安定をさらに損なう恐れがある。巻き返しを望むものの、プレッシャーに押しつぶされ、ピッチで再び期待外れのパフォーマンスに終わる可能性もある。
昨日メキシコで流れた噂がさらに裏付けられつつある。オーランド・シティがサンティアゴ・ヒメネスに強い関心を示している。フロリダを本拠地とするこのクラブは、アンドレ＝ピエール・ジニャックとの攻撃コンビ形成という野心的な計画を持つ。ジニャックはティグレスでの輝かしいキャリアに区切りをつけ、米国で新たなステップを踏もうとしている。
サンティアゴ・ヒメネスは監督交代をリセットの機会と捉え、ロッソネロでチャンスを掴みたいと考えている。 もう一つの選択肢は、ヨーロッパのトップ5リーグに残ることだ。オーランド・シティは候補から外れたのか？米クラブは年俸約460万ドル＋インセンティブを提示する用意があるとされる。 これは現在のミランでの年俸のほぼ2倍に相当する破格の条件だ。メキシコの報道によると、オーランド・シティは最大3000万ドルを移籍金として支払う用意があるという。
ヒメネスは現在、メキシコ代表（控え登録）としてワールドカップに集中。移籍交渉は代理人のラファエラ・ピメンタが担当する。現時点で関心を示すのはラツィオだが、同クラブは移籍手続きに難航している。 もう一つの可能性はトッテナム。ミラン決定前、獲得目前だった。すべてはデ・ゼルビ次第だ。