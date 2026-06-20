ミランのヒメネスにMLSから年俸倍の破格オファー

ポルトガル人監督ルーベン・アモリムの就任で、サンティアゴ・ヒメネスのミラン残留は不透明だ。アモリムは異なるタイプの前線選手を求めており、クラブ内でもヒメネスへの疑問は続いている。





この状況は彼の精神的な安定をさらに損なう恐れがある。巻き返しを望むものの、プレッシャーに押しつぶされ、ピッチで再び期待外れのパフォーマンスに終わる可能性もある。