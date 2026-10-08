昨日の休養日を経て、ミランは今日ミラネッロでトレーニングを再開し、日曜日18時から行われるサッスオーロ戦に向けた準備を本格的に開始した。ミランのスポーツセンターには全員が姿を見せたが、それぞれの代表活動を終えたユヌス・ムサとアドリアン・ラビオは、明日にカルナーゴへ戻る予定となっている。
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ミランのトレーニング：エストゥピニャンから朗報。ムサとラビオは明日復帰へ
エストゥピニャン、朗報
Milannewsによれば、ルベン・アモリムはアレクシス・サレマーカーズを確実に欠くものの、それ以外の全選手を起用できる見込みだ。一方で、エクアドル代表で負った軽い膝の捻挫から、ペルビス・エストゥピニャンの状態が大きく改善しているという好材料も届いている。日曜日のサッスオーロ戦に間に合うかどうかを見極めるため、明日にも状態の確認が行われる予定だ。
サレマーケルスの新情報
Gazzetta.itによると、サレマーカーズを巡って新たな動きがある。右足首の手術は来週に行われる見通しで、これに関連してベルギー人MFは月曜日にアムステルダムで手術に向けた最後の診察を受ける予定だ。元アンデルレヒトの同選手は2月にピッチへ復帰する見込みとなっている。
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