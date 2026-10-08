ミランのトレーニング：エストゥピニャンから朗報。ムサとラビオは明日復帰へ

Milannewsによれば、ルベン・アモリムはアレクシス・サレマーカーズを確実に欠くものの、それ以外の全選手を起用できる見込みだ。一方で、エクアドル代表で負った軽い膝の捻挫から、ペルビス・エストゥピニャンの状態が大きく改善しているという好材料も届いている。日曜日のサッスオーロ戦に間に合うかどうかを見極めるため、明日にも状態の確認が行われる予定だ。