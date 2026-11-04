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ライブ
cm grafica de winter milan
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ミランのデ・ウィンター「ダービー？　トロフィーを獲得できれば、もっといい」

ACミラン
コニ・デ・ヴィンター
ACミラン 対 フェレンツヴァーロシュ
フェレンツヴァーロシュ
UEFAヨーロッパリーグ

ACミランのDFがフェレンツヴァーロシュとのヨーロッパリーグの一戦を翌日に控え、語った。

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2026年11月05日

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コニ・デ・ウィンターミランのDFが、ヨーロッパリーグ第4節のフェレンツヴァーロシュ戦を翌日に控え、Skyの取材に応じた。

父親になったばかりの心境：「とても嬉しい。みんな元気です。僕の人生にとって大切な時期ですが、ここにはサッカーの話をしに来ました」

ダービーについて：「あれほど重要な試合に勝つのは、いつだって嬉しい。でも僕たちにとっては、タイトルを獲得できればさらに嬉しい。そのために取り組んでいます」

  • フェレンツヴァーロシュ：「どの試合も真剣勝負で、我々は勝つためにあらゆる手を尽くしているわけではない。欧州ではそれほど多くの成功を収められていない。明日は勝つために全力を尽くす」

    チーム：「チームには自信がある。時には自信がありすぎて、調子を落とすこともある。だからこそ、常に集中力を保つよう努めなければならない」

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