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コニ・デ・ウィンター、ミランのDFが、ヨーロッパリーグ第4節のフェレンツヴァーロシュ戦を翌日に控え、Skyの取材に応じた。

父親になったばかりの心境：「とても嬉しい。みんな元気です。僕の人生にとって大切な時期ですが、ここにはサッカーの話をしに来ました」

ダービーについて：「あれほど重要な試合に勝つのは、いつだって嬉しい。でも僕たちにとっては、タイトルを獲得できればさらに嬉しい。そのために取り組んでいます」