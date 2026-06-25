ムバッペ、クリスティアーノ・ロナウド、メッシ、ハーランドといった名ストライカーが活躍し、今回のワールドカップは高い得点力が注目されている。ダビド、サイバリ、クーニャも存在感を示す。一方、大会に期待を掛けていたサンティアゴ・ヒメネスは出場機会がない。ミラン所属の彼はメキシコ代表のアギレ監督の下、4番目の選択肢でしかない。監督はヒメネスよりジメネス、キノーネス、マルティネスを起用している。 「ベボテ」の愛称で知られる彼は、南アフリカ戦では出場機会なし。韓国戦で15分、チェコ戦で30分プレーしたが、ゴールもアシストも記録できなかった。この結果は、昨季ミランで過ごしたセリエAでの不振を反映している。
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ミランのジメネスはW杯で期待外れに終わり、移籍市場へ。ポルトへの移籍が噂されている。
ワールドカップ後の市場
「代表チームにいる間は、代理人にすべて任せて話さないという取り決めでした。ワールドカップ後にどうなるかは分かりません。期間中はその話題に触れないと約束しました。 今は眠れないほど気にしていない。僕はW杯に集中している。生涯で経験できるのはわずか6回ほどだ。唯一無二の瞬間だから最大限に活かしたい。自分の手に負えないことで気を散らしたくない。すべてを神に委ね、自分はやるべきことに集中するだけだ」。
TVアステカのインタビューでは、「ベボテ」がミラン離脱の可能性に言及し、以前とは異なる姿勢を示した。元フェイエノールトの彼は、クラブの方針で中心ではないと認識しており、代理人に最適な移籍先を探すよう指示している。
プポはどこへ行くの？
本日、メキシコのメディアが「ポルトがサンティアゴ・ヒメネスに関してミランと交渉中」と報じたが、ポルト側はこれを否定した。アンドレ・シルバを獲得したポルトは追加のストライカーを探しているものの、ヒメネスについては交渉を開始していない。より現実的なのは、グリーズマンが所属するオーランド・シティへの移籍だ。
ヒメネスの帳簿価は2340万ユーロで、減損を避けたいミランとしては、代理人ラファエラ・ピメンタが経済的に妥当な着地点を探すことになる。