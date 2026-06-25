「代表チームにいる間は、代理人にすべて任せて話さないという取り決めでした。ワールドカップ後にどうなるかは分かりません。期間中はその話題に触れないと約束しました。 今は眠れないほど気にしていない。僕はW杯に集中している。生涯で経験できるのはわずか6回ほどだ。唯一無二の瞬間だから最大限に活かしたい。自分の手に負えないことで気を散らしたくない。すべてを神に委ね、自分はやるべきことに集中するだけだ」。





TVアステカのインタビューでは、「ベボテ」がミラン離脱の可能性に言及し、以前とは異なる姿勢を示した。元フェイエノールトの彼は、クラブの方針で中心ではないと認識しており、代理人に最適な移籍先を探すよう指示している。