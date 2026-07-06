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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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ミランのサンティアゴ・ヒメネスはW杯で不運に見舞われた。メキシコ戦では無得点に終わり、イングランド戦では足首を重傷。移籍市場への影響は？

メキシコ
サンティアゴ・ヒメネス
ワールドカップ
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後半30分頃に出場したロッソネロのFWが試合終盤に負傷。長期離脱が懸念される。

ミランでの忘れたいシーズン――得点ゼロ、CL出場権逃し、11月から3月まで足首手術で――を経てこのW杯はリベンジの舞台となるはずだった それでもメキシコ代表として臨んだ今大会。ホームのアステカ・スタジアムで行われたイングランド戦で16強敗退となり、彼にとっての最後の試合は悪夢となった。

  • 忘れたいワールドカップ

    大会前、サンティ・ヒメネスは冗談交じりに「メキシコ代表を引っ張るために得点王になる」と話した。しかし今回のW杯では、キノーネスとラウル・ヒメネス（2人で7得点）の先発コンビに阻まれ、出場時間はわずか82分。 途中出場した4試合での出場時間はわずか82分だった。さらに大会最終盤、ロスタイムにイングランド選手と競り合い右足首を捻り、重傷で戦線を離脱した。

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  • 最初の診断

    アギレ監督は報道陣に、ジムネスが検査のため病院へ搬送されたと説明。メキシコ代表医療スタッフからの第1報では重傷は免れたという。詳細な結果は追加検査後に判明する。 初期診断では、昨年12月に手術した右足首を再び捻挫したが靭帯損傷や骨折はないという。回復までの期間は後日発表される。


  • 彼の未来は変わるのか？

    いずれにせよ、彼にとってまたも皮肉な展開だ。フェイエノールト時代は105試合65ゴールと輝いたが、2025年1月に3000万ユーロ超でミランへ移籍してからの期待に押しつぶされ、ミランでは1年、代表では9か月間無得点に終わった。 今回の怪我が深刻であれば、彼の将来にも影響し、PSGからゴンサロ・ラモスを7000万ユーロで獲得した後、彼の放出を検討していたミランの計画も複雑になるだろう

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