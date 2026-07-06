ミランでの忘れたいシーズン――得点ゼロ、CL出場権逃し、11月から3月まで足首手術で離脱――を経て、このW杯はリベンジの舞台となるはずだった。 それでもメキシコ代表として臨んだ今大会。ホームのアステカ・スタジアムで行われたイングランド戦で16強敗退となり、彼にとっての最後の試合は悪夢となった。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミランのサンティアゴ・ヒメネスはW杯で不運に見舞われた。メキシコ戦では無得点に終わり、イングランド戦では足首を重傷。移籍市場への影響は？
忘れたいワールドカップ
大会前、サンティ・ヒメネスは冗談交じりに「メキシコ代表を引っ張るために得点王になる」と話した。しかし今回のW杯では、キノーネスとラウル・ヒメネス（2人で7得点）の先発コンビに阻まれ、出場時間はわずか82分。 途中出場した4試合での出場時間はわずか82分だった。さらに大会最終盤、ロスタイムにイングランド選手と競り合い右足首を捻り、重傷で戦線を離脱した。
最初の診断
アギレ監督は報道陣に、ジムネスが検査のため病院へ搬送されたと説明。メキシコ代表医療スタッフからの第1報では、重傷は免れたという。詳細な結果は追加検査後に判明する。 初期診断では、昨年12月に手術した右足首を再び捻挫したが、靭帯損傷や骨折はないという。回復までの期間は後日発表される。
彼の未来は変わるのか？
いずれにせよ、彼にとってまたも皮肉な展開だ。フェイエノールト時代は105試合65ゴールと輝いたが、2025年1月に3000万ユーロ超でミランへ移籍してからの期待に押しつぶされ、ミランでは1年、代表では9か月間無得点に終わった。 今回の怪我が深刻であれば、彼の将来にも影響し、PSGからゴンサロ・ラモスを7000万ユーロで獲得した後、彼の放出を検討していたミランの計画も複雑になるだろう。
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