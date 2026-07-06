ミランでの忘れたいシーズン――得点ゼロ、CL出場逃し、11月から3月まで足首手術で離脱――を経て、このW杯はリベンジの舞台になるはずだった。 しかし、メキシコ代表として臨んだ今大会最終戦で、アステカ・スタジアムの大観衆の前でイングランドに敗れベスト16敗退。サンティアゴ・ヒメネスにとって、この試合は個人としても悪夢となった。
Getty Images Sport
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ミランのサンティアゴ・ヒメネスはW杯で不運に見舞われた。メキシコ戦では無得点に終わり、イングランド戦では足首を重傷。移籍市場にどんな影響が？
忘れたいワールドカップ
大会前、サンティ・ヒメネスは冗談交じりに「メキシコ代表を引っ張るため得点王を狙う」と話した。しかし今回のW杯では、キノネスとラウル・ヒメネス（2人で7得点）の先発コンビに阻まれ、出場時間はわずか82分。 途中出場した4試合での出場時間はわずか82分。さらに大会終盤、ロスタイムにイングランド選手と競り合った際、右足首を捻って重傷を負い、戦線を離脱した。
最初の診断
アギレ監督は報道陣に、ジムネスが検査のため病院へ搬送されたと説明。メキシコ代表医療スタッフからの第1報では、重傷は免れたという。詳細な結果は追加検査後に判明する。 初期診断では、昨年12月に手術した右足首を再び捻挫したが、靭帯損傷や骨折はない見込み。回復までの期間は後日発表される。
彼の未来は変わるのか？
いずれにせよ、彼にとって皮肉な展開だ。フェイエノールトで105試合65ゴールと活躍し、2025年1月に3000万ユーロ超でミランへ移籍したものの、期待を裏切り、ミランでは1年、代表では9か月間無得点に終わっていた。 今回の怪我が深刻であれば、彼の将来にも影響し、PSGからゴンサロ・ラモスを7000万ユーロで獲得した後、彼の放出を検討していたミランの計画も複雑になるだろう。
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