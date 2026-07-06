いずれにせよ、彼にとって皮肉な展開だ。フェイエノールトで105試合65ゴールと活躍し、2025年1月に3000万ユーロ超でミランへ移籍したものの、期待を裏切り、ミランでは1年、代表では9か月間無得点に終わっていた。 今回の怪我が深刻であれば、彼の将来にも影響し、PSGからゴンサロ・ラモスを7000万ユーロで獲得した後、彼の放出を検討していたミランの計画も複雑になるだろう。