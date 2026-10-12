サレマーカーズは数時間以内にアムステルダムに赴き、負傷した足首について、ジーノ・ケルクホフス 教授による重要な診察を受ける（同医師は2025年12月にサンティアゴ・ヒメネスを手術した）。ベルギー人選手のサレマーカーズは先週の練習中に、2024年に手術を受けたのと同じ足首を痛めていた。
SOPA Images
翻訳者：
ミランのサレマーカーズがアムステルダムへ。昨年12月にヒメネスを治療した医師から、明日、足首の手術を受ける見込み
決定は明日
予想外のことが起きなければ、サレマーカーズは明日手術を受け、執刀するのはジーノ・ケルクホフス教授となる。元ローマの同選手はその後、約4カ月間離脱する見込みで、ルベン・アモリムにとって大きな痛手となる。アモリムはサレマーカーズをトップ下として起用すべく、熱心に取り組んでいた。ミランはトップ下で質の高い選択肢を長期間失う恐れがある。
SNSでのメッセージ
数日前、サレマーカーズはインスタグラムに次のメッセージを投稿した。「このような時期を乗り越えるのは簡単ではありません。サッカーを愛しているからこそ、ピッチやチームメート、そして何より大好きなものから離れているのはつらいです。難しい時期ですが、忍耐と決意を持ち、もう一度大好きなことをしたいという気持ちをさらに強くして向き合います。ここ数日、メッセージを送って温かい気持ちを伝えてくれたすべてのファン、チームメート、スタッフ、友人、そして皆さんに心から感謝します。皆さんからのメッセージをたくさん読み、大きな力をもらいました。今はひたむきに、努力と忍耐を重ねます。もっと強くなって戻ってきます。皆さん、本当にありがとう」
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