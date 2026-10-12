数日前、サレマーカーズはインスタグラムに次のメッセージを投稿した。「このような時期を乗り越えるのは簡単ではありません。サッカーを愛しているからこそ、ピッチやチームメート、そして何より大好きなものから離れているのはつらいです。難しい時期ですが、忍耐と決意を持ち、もう一度大好きなことをしたいという気持ちをさらに強くして向き合います。ここ数日、メッセージを送って温かい気持ちを伝えてくれたすべてのファン、チームメート、スタッフ、友人、そして皆さんに心から感謝します。皆さんからのメッセージをたくさん読み、大きな力をもらいました。今はひたむきに、努力と忍耐を重ねます。もっと強くなって戻ってきます。皆さん、本当にありがとう」