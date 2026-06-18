ミランのサポーターだけでなく、イブラヒモビッチはワールドカップのコメンテーターとしても批判されている。「彼がいなければ番組はもっと良くなる。彼はチームも選手も知らない」

元スウェーデン代表の役割――レッド・バードオーナーの腹心で、実質的に最終決定に影響力を有する――は依然不明瞭だ。このため、ロッソネリ支持者の批判は強まるばかりだ。 さらに、この敏感な時期に米国滞在中の彼に対し、ミランでの職務とは異なる立場であるとの批判も加わっている。 さらに『タイムズ』紙がイブラヒモヴィッチを「タレント」と酷評し、生番組でティエリ・アンリや元米国代表アレクシ・ララスと交わした皮肉も火に油を注いだ。