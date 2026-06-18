良くも悪くも、ズラタン・イブラヒモビッチの話題は絶えない。現在はフォックス・スポーツUSでワールドカップの解説を行いながら、ジェリー・カルディナーレやマッシモ・カルヴェッリと連絡をとり、ミランの未来を計画している。ミランは新監督にルーベン・アモリムを招聘したが、コーチングスタッフの構成はまだ難航している。
AFP
翻訳者：
ミランのサポーターだけでなく、イブラヒモビッチはワールドカップのコメンテーターとしても批判されている。「彼がいなければ番組はもっと良くなる。彼はチームも選手も知らない」
嵐の中
元スウェーデン代表の役割――レッド・バードオーナーの腹心で、実質的に最終決定に影響力を有する――は依然不明瞭だ。このため、ロッソネリ支持者の批判は強まるばかりだ。 さらに、この敏感な時期に米国滞在中の彼に対し、ミランでの職務とは異なる立場であるとの批判も加わっている。 さらに『タイムズ』紙がイブラヒモヴィッチを「タレント」と酷評し、生番組でティエリ・アンリや元米国代表アレクシ・ララスと交わした皮肉も火に油を注いだ。
準備不足
『タイムズ』紙はイブラヒモビッチの態度を辛辣に批判した。「ズラタンがいなければ番組はもっと良くなる。彼は多くのチームや選手について何も知らないように見える。 先週、フォックスがカナダ代表監督に就任したアメリカ人ジェシー・マーシュを取り上げた際、ズラタンはその名前を知らない様子だった」。一方、ティエリ・アンリについては「常に洗練され、示唆に富んだ分析だ」と絶賛している。