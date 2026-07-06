ミランのギラの代理人がローマでロティートと交渉、カルヴァーニも取引に含まれる見込み。

ラツィオのロティート会長は、スペイン人DFの移籍金を3000万ユーロと設定し、値引きはしない。売却益の50％をレアル・マドリードに支払うためだ。アタランタは基本2200万ユーロ＋ボーナス300万ユーロを提示したが、選手側の反応は得られなかった。 ナポリはギラ獲得に早くから動いたが、デ・ラウレンティス会長が「放出を先に進めろ」とマンナGMに指示したため交渉は停滞した。





ミランはローマで交渉中の代理人カマーノの協力を得て、基本2500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロのオファーを準備。選手とは年500万ユーロ（手取り）の5年契約で合意済みで、「成長法令」も活用できる。