ミランはギラ獲得へ本格的に動き出した。今朝、代理人のアレハンドロ・カマーノがローマに到着し、ロティートと会談。ミランのオファー受諾を説得する。金曜の急展開で、ミランは元レアルDF争奪戦の単独首位に立った。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミランのギラの代理人がローマでロティートと交渉、カルヴァーニも取引に含まれる見込み。
3,000万のオファー
ラツィオのロティート会長は、スペイン人DFの移籍金を3000万ユーロと設定し、値引きはしない。売却益の50％をレアル・マドリードに支払うためだ。アタランタは基本2200万ユーロ＋ボーナス300万ユーロを提示したが、選手側の反応は得られなかった。 ナポリはギラ獲得に早くから動いたが、デ・ラウレンティス会長が「放出を先に進めろ」とマンナGMに指示したため交渉は停滞した。
ミランはローマで交渉中の代理人カマーノの協力を得て、基本2500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロのオファーを準備。選手とは年500万ユーロ（手取り）の5年契約で合意済みで、「成長法令」も活用できる。
作戦におけるカルヴァーニ
ビアンコチェレステの守備を突破する鍵は、2008年生まれの左サイドバック、ロレンツォ・カルヴァーニだ。 キロフスキは代理人と最終交渉中で、基本給とボーナスの隔たりも縮まりつつある。ギラの未来は、ますますロッソネロに近づいている。
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