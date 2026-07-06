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Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

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ミランのギラの代理人がローマでロティートと交渉、カルヴァーニも取引に含まれる見込み。

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ミラン、ギラ巡るラツィオとの交渉佳境 代理人はローマ滞在中

ミランはギラ獲得へ本格的に動き出した。今朝、代理人のアレハンドロ・カマーノがローマに到着し、ロティートと会談。ミランのオファー受諾を説得する。金曜の急展開でミランは元レアルDF争奪戦の単独首位に立った。

  • 3,000万のオファー

    ラツィオのロティート会長は、スペイン人DFの移籍金を3000万ユーロと設定し、値引きはしない。売却益の50％をレアル・マドリードに支払うためだ。アタランタは基本2200万ユーロ＋ボーナス300万ユーロを提示したが、選手側の反応は得られなかった。 ナポリはギラ獲得に早くから動いたが、デ・ラウレンティス会長が「放出を先に進めろ」とマンナGMに指示したため交渉は停滞した。


    ミランはローマで交渉中の代理人カマーノの協力を得て、基本2500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロのオファーを準備。選手とは年500万ユーロ（手取り）の5年契約で合意済みで、「成長法令」も活用できる。

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  • 作戦におけるカルヴァーニ

    ビアンコチェレステの守備を突破する鍵は、2008年生まれの左サイドバック、ロレンツォ・カルヴァーニだ。 キロフスキは代理人と最終交渉中で、基本給とボーナスの隔たりも縮まりつつある。ギラの未来は、ますますロッソネロに近づいている。

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