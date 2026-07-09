マリオ・ギラのミラン移籍が決定的となった。今朝、フォルメロのトレーニングセンターでラツィオの合宿に臨んだスペイン人DFは、取材陣に「近日中に出発する」と語った。ファンには写真やサインで別れを告げた。
翻訳者：
ミランのギラがラツィオに別れを告げ、「近日中に出発する」と語った。アモリムは月曜日のチーム集合に彼を待っている。
週末の健康診断
マリオ・ギラはミラノへ移動し、ロッソネロでの新生活を始める準備が整った。アルド・ロッシ通りのクラブはラツィオとの手続き最終段階に入り、細部を調整中だ。25歳のスペイン人DFは明日ミラノへ到着し、私立クリニック「ラ・マドンニーナ」でメディカルチェックを受ける予定だ。
取引の詳細
ミランとラツィオは基本金2700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロで合意した。 ギラの代理人アレハンドロ・カマーノの努力と、カルディナーレの決断で交渉は1週間足らずで成立。ラツィオは1500万ユーロを受け取り、残額は再売却権50％を保有するレアル・マドリードへ。
ギラは2031年まで、年500万ユーロ（手取り）の契約を結ぶ。
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