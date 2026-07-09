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ミランのギラがラツィオに別れを告げ、「近日中に出発する」と語った。アモリムは月曜日のチーム集合に彼を待っている。

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移籍情報

ミラン、2人目の補強決定。ギラが近々メディカルチェックを受けることを明言。

マリオ・ギラのミラン移籍が決定的となった。今朝、フォルメロのトレーニングセンターでラツィオの合宿に臨んだスペイン人DFは、取材陣に「近日中に出発する」と語った。ファンには写真やサインで別れを告げた。 

  • 週末の健康診断

    マリオ・ギラはミラノへ移動し、ロッソネロでの新生活を始める準備が整った。アルド・ロッシ通りのクラブはラツィオとの手続き最終段階に入り、細部を調整中だ。25歳のスペイン人DFは明日ミラノへ到着し私立クリニック「ラ・マドンニーナ」でメディカルチェックを受ける予定だ。

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  • 取引の詳細

    ミランとラツィオは基本金2700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロで合意した。 ギラの代理人アレハンドロ・カマーノの努力と、カルディナーレの決断で交渉は1週間足らずで成立。ラツィオは1500万ユーロを受け取り、残額は再売却権50％を保有するレアル・マドリードへ。

    ギラは2031年まで、年500万ユーロ（手取り）の契約を結ぶ。

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