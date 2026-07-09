ミランのギラがラツィオに別れを告げ、「近日中に出発する」と語った。アモリムは月曜日のチーム集合に彼を待っている。

ミランとラツィオは基本金2700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロで合意した。 ギラの代理人アレハンドロ・カマーノの努力と、カルディナーレの決断で交渉は1週間足らずで成立。ラツィオは1500万ユーロを受け取り、残額は再売却権50％を保有するレアル・マドリードへ。

ギラは2031年まで、年500万ユーロ（手取り）の契約を結ぶ。