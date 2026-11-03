ミランを強化し、大きな夢を描く。ジェリー・カルディナーレの考えは明確だ。夏の移籍市場に1億5000万ユーロ超を投じたミランのオーナーで、レッドバードのトップでもあるカルディナーレは、1月に主役を演じたいと考えている。ただ金を使うために使うのではない。ルベン・アモリムが率いるチームの陣容を整え、さらなる高みを目指す意向だ。夏にも動向を追い、同時にローマも獲得を狙っていたエンドリッキは、有力な候補として考慮すべき存在だ。同様に、クラブ・ブルッヘでゴールを量産し続ける2004年生まれのイタリアとドイツにルーツを持つFW、ニコロ・トレゾルディも候補に挙がる。
ミランのカルディナーレ、ニコロ・トレソルディに惚れ込む。インテル相手の3ゴールで一目惚れ
カルディナーレ、トレゾルディに魅了される
ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、ミランは7000万ユーロ超を投じて獲得したゴンサロ・ラモスへの投資を無駄にしたくない。しかし、カルディナーレはここ数週間でトレゾルディに一目ぼれした。トレゾルディは去る10月13日、自身にとってチャンピオンズリーグでのダービーとなったインテル戦で3ゴールを決め、ベルギーのクラブが4-3で勝利した。トレゾルディは子どもの頃からミランのファンで、そのことを隠していない。ミランも喜んで彼にプレーの機会を与えたい考えだが、クラブ・ブルッヘには別の考えがある。夏には5000万ユーロのオファーを含め、届いた提案をすべて断った。1月に放出するつもりもまったくなく、トレゾルディがドイツ代表として出場するU-21欧州選手権後の夏に、改めて話し合われることになる。これが変わるのは、断ることのできない、相場をほぼ超えるほどのオファーが届いた場合だけだ。
ゴールを決め続ける
2022年のデ・ケテラーレ、2025年のジャシャリという前例を見れば、解釈の余地はない。クラブ・ブルッヘの選手は高額で、交渉は難しく、値引きも期待できない。まして、決して流行遅れにならず、どの季節にも合う一品ならなおさらだ。それでもカルディナーレはひるまず、ミランを移籍希望先の筆頭に挙げる選手本人の意思も頼りにしたい考えだ。「私はミランのファンだ。毎朝、ミランでプレーすることを夢見ている」。本人は今年2月、Sportweekのインタビューでそう語った。将来はまだ分からないが、今季の活躍に疑いの余地はほとんどない。14試合で12得点を記録し、チャンピオンズリーグでは3試合で4得点、リーグ戦では10試合で8得点を挙げた。トレソルディはゴールを決める選手だ。大きな飛躍を遂げる準備ができた、正真正銘の9番。ミランを夢見る9番だ。
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