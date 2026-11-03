ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、ミランは7000万ユーロ超を投じて獲得したゴンサロ・ラモスへの投資を無駄にしたくない。しかし、カルディナーレはここ数週間でトレゾルディに一目ぼれした。トレゾルディは去る10月13日、自身にとってチャンピオンズリーグでのダービーとなったインテル戦で3ゴールを決め、ベルギーのクラブが4-3で勝利した。トレゾルディは子どもの頃からミランのファンで、そのことを隠していない。ミランも喜んで彼にプレーの機会を与えたい考えだが、クラブ・ブルッヘには別の考えがある。夏には5000万ユーロのオファーを含め、届いた提案をすべて断った。1月に放出するつもりもまったくなく、トレゾルディがドイツ代表として出場するU-21欧州選手権後の夏に、改めて話し合われることになる。これが変わるのは、断ることのできない、相場をほぼ超えるほどのオファーが届いた場合だけだ。