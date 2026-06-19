ミランに意外な展開。ジェリー・カルディナーレ氏が、スポーツディレクターをイタリア人幹部に任せる方向で検討している。スカイのジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、候補としてドメニコ・テティ氏の名前が浮上。テティ氏は近年セリエAを離れてヨーロッパなど各国で経験を積んだ幹部だ。
翻訳者：
ミランのカルディナーレ会長がイタリア人スポーツディレクターの起用を検討。候補にはウルヴァーハンプトン元所属のテティ。
スカウティングと持続可能性
テティは国際スカウトに精通しており、その姿勢はロッソネロの哲学と一致する。同クラブは、将来売却益を見込める才能を育成 aim としている。
ウルブズへの見事なシュート
テティは近年ウルヴァーハンプトンで働き、クラブに大きな利益をもたらす移籍を複数成立させた。代表例はファビオ・シルバのドルトムント移籍、マテウス・クーニャのマンチェスター・ユナイテッド移籍、ライアン・アイット＝ヌリのマンチェスター・シティ移籍だ。しかしヴィトール・ペレイラ監督の解任を巡る内部対立により、最近その関係は終了した。
プロモーションとインサイト
テティはヘラス・ヴェローナでキャリアを始め、スイス・ルガーノでの経験後にサンプドリアへ移籍。イカルディやムスタフィなどの若手を獲得し、セリエB優勝と昇格を達成した。 その後ノヴァーラに移籍し、リーグ優勝とセリエB復帰に貢献。翌年にはバローニ監督の下、セリエA昇格まであと一歩のところまで迫ったが、プレーオフ決勝で敗れた。 2018～2021年はキプロス・アポエル・ニコシアでリーグ優勝。直近はウルヴァーハンプトンで移籍市場を手腕を発揮し、その前にはサウジアラビア・アル・シャバブでカラスコやラキティッチを指導した。