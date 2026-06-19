ミランのカルディナーレ会長がイタリア人スポーツディレクターの起用を検討。候補にはウルヴァーハンプトン元所属のテティ。

テティはヘラス・ヴェローナでキャリアを始め、スイス・ルガーノでの経験後にサンプドリアへ移籍。イカルディやムスタフィなどの若手を獲得し、セリエB優勝と昇格を達成した。 その後ノヴァーラに移籍し、リーグ優勝とセリエB復帰に貢献。翌年にはバローニ監督の下、セリエA昇格まであと一歩のところまで迫ったが、プレーオフ決勝で敗れた。 2018～2021年はキプロス・アポエル・ニコシアでリーグ優勝。直近はウルヴァーハンプトンで移籍市場を手腕を発揮し、その前にはサウジアラビア・アル・シャバブでカラスコやラキティッチを指導した。