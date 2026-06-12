ミランのイブラヒモビッチはラングニックの去就を保留に。オーストリア側は契約更新の承諾を得られると楽観視。

レッドバードがマッシミリアーノ・アッレグリ監督の解任と経営陣一新を発表してから18日が経過した。新監督と新スポーツディレクターを決めるため、Zoomでの会議が延々と続いている。 ジェリー・カルディナーレは、レッドブルのプロジェクトを成功させたラルフ・ラングニックに白羽の矢を立てていた。
「教授」の異名をとるラングニックはウィーンでミランのオーナー陣と会談し、2度のトップ会談で自身のサッカー観とクラブ全体を統括するビジョンを提示した。一方、イブラヒモビッチとの交渉は難航した。
レッドバードがマッシミリアーノ・アッレグリ監督の解任と経営陣一新を発表してから18日が経過した。新監督と新スポーツディレクターを決めるため、Zoomでの会議が延々と続いている。 ジェリー・カルディナーレは、レッドブルのプロジェクトを成功させたラルフ・ラングニックに白羽の矢を立てていた。
「教授」の異名をとるラングニックはウィーンでミランのオーナー陣と会談し、2度のトップ会談で自身のサッカー観とクラブ全体を統括するビジョンを提示した。一方、イブラヒモビッチとの交渉は難航した。
イブラヒモビッチのクラブ内での役割は依然として曖昧だ。しかし、彼は意思決定の場で常に存在感を示し、具体的な影響力を発揮している。 ラングニックとの会談で火花は散らなかった。むしろズラタンは、すべての権限をドイツ人監督に委ねたくないのだ。真の争点は、彼が右腕キロフスキーに続けさせたいユース部門の運営にある。
ラングニックはミランのプロジェクトを率いることに意欲を示しているが、提示された要求は一切譲らない。要求内容は、ユース部門とマネージャー陣、スカウト部門の完全な決定権、およびスポーツディレクター、テクニカルディレクター、トップチーム監督の選任権だ。
交渉は数日停滞しており、ランニクは日曜日まで回答を待つ。期までに返答がなければ、オーストリアとの契約更新へ移行し、年俸100万ユーロ＋ボーナスから倍増する見込みだ。