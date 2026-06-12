ミランのイブラヒモビッチはラングニックの去就を保留に。オーストリア側は契約更新の承諾を得られると楽観視。

レッドバードがマッシミリアーノ・アッレグリ監督の解任と経営陣一新を発表してから18日が経過した。新監督と新スポーツディレクターを決めるため、Zoomでの会議が延々と続いている。 ジェリー・カルディナーレは、レッドブルのプロジェクトを成功させたラルフ・ラングニックに白羽の矢を立てていた。





「教授」の異名をとるラングニックはウィーンでミランのオーナー陣と会談し、2度のトップ会談で自身のサッカー観とクラブ全体を統括するビジョンを提示した。一方、イブラヒモビッチとの交渉は難航した。