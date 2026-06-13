ミランのプロジェクトは、いまだに形も見えず、全貌も不明だ。カルディナーレ会長は「1週間以内に交渉をまとめる」と宣言したが、実際には遅れ続けている。アッレグリ、タレ、フルラーニ、モンカーダの解任が発表されてから19日たった今も、後任は決まっていない。
監督候補だったラルフ・ラングニックは連絡待ちに疲れ、昨日辞退。ミランは1980年生まれの若手ドイツ人幹部、アイントラハト・フランクフルトスポーツディレクターのマルクス・クローシェへ関心を移している。
ミランのプロジェクトは、いまだに形も見えず、全貌も不明だ。カルディナーレ会長は「1週間以内に交渉をまとめる」と宣言したが、実際には遅れ続けている。アッレグリ、タレ、フルラーニ、モンカーダの解任が発表されてから19日たった今も、後任は決まっていない。
監督候補だったラルフ・ラングニックは連絡待ちに疲れ、昨日辞退。ミランは1980年生まれの若手ドイツ人幹部、アイントラハト・フランクフルトスポーツディレクターのマルクス・クローシェへ関心を移している。
クロシェはラングニックの哲学を受け継ぐ経営者で、ライプツィヒへの推薦もラングニック自身が行った。意思決定ではより柔軟で、伝統的なテクニカルディレクターに近い。彼はレッドブル・グループと同様に、選手よりアイデアとクラブの体制を重視する。 彼はどの組織でも、国際スカウティング、財政の持続可能性、若手育成、適切なタイミングでの売却を柱とするシステムを構築してきた。選手との面談では、1年目、2年目、3年目の成長を見据え、長期キャリアプランを立てる。睡眠管理や怪我予防も徹底する。
そのモデルを取り入れ、強豪ライプツィヒを築いた。ンクンク、ダニ・オルモ、グヴァルディオルは彼の先見性による補強だ。2021年にアイントラハト・フランクフルトに移籍し、4シーズンでヨーロッパリーグ制覇とチャンピオンズリーグ出場2回を達成した。 さらに移籍市場でも才能を発揮し、エキティケ（8500万ユーロでリヴァプールへ売却）、マルムシュ（7500万ユーロでマンチェスター・シティへ売却）、コロ・ムアニ（9500万ユーロでPSGへ売却）を合計3000万ユーロで獲得し、2億2500万ユーロで放出した。