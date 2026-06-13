ミランのプロジェクトは、いまだに形も見えず、全貌も不明だ。カルディナーレ会長は「1週間以内に交渉をまとめる」と宣言したが、実際には遅れ続けている。アッレグリ、タレ、フルラーニ、モンカーダの解任が発表されてから19日が過ぎても、後任は決まっていない。
候補だったラルフ・ラングニックは連絡を待たされ、オーストリア代表との契約を更新して辞退した。 ミランはフェネルバフチェのデヴィン・オゼク、およびアイントラハト・フランクフルトSDマルクス・クローシェ（1980年生まれ）に注目している。
ミランのプロジェクトは、いまだに形も見えず、全貌も不明だ。カルディナーレ会長は「1週間以内に交渉をまとめる」と宣言したが、実際には遅れ続けている。アッレグリ、タレ、フルラーニ、モンカーダの解任が発表されてから19日が過ぎても、後任は決まっていない。
候補だったラルフ・ラングニックは連絡を待たされ、オーストリア代表との契約を更新して辞退した。 ミランはフェネルバフチェのデヴィン・オゼク、およびアイントラハト・フランクフルトSDマルクス・クローシェ（1980年生まれ）に注目している。
クロシェはラングニックの哲学を受け継ぐ経営者で、ライプツィヒへの推薦もラングニック自身が行った。意思決定ではより柔軟で、伝統的なテクニカルディレクターに近い。彼の哲学はレッドブル・グループと同様に、選手よりアイデアとクラブの体制を重視する。 彼が携わった組織では、国際スカウティング、財政の持続可能性、若手育成、適切なタイミングでの売却を柱とするシステムを構築。本人は最近のインタビューで、選手との面談では1年目、2年目、3年目の成長を見極め、長期プランを立てるという。睡眠管理や怪我予防もその一環だ。
そのモデルを取り入れ、強豪ライプツィヒを築いた。ンクンク、ダニ・オルモ、グヴァルディオルの獲得は彼の先見性によるものだ。2021年にアイントラハト・フランクフルトに移籍し、4シーズンでヨーロッパリーグ制覇とチャンピオンズリーグ出場2回を達成した。 さらに移籍市場でも才能を発揮し、エキティケ（8500万ユーロでリヴァプールへ売却）、マルムシュ（7500万ユーロでマンチェスター・シティへ売却）、コロ・ムアニ（9500万ユーロでPSGへ売却）を低額で獲得し、合計2億2500万ユーロで放出した。