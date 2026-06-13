ミランのプロジェクトは、いまだに形も見えず、全貌も不明だ。カルディナーレ会長は「1週間以内に交渉をまとめる」と宣言したが、実際には遅れ続けている。アッレグリ、タレ、フルラーニ、モンカーダの解任が発表されてから19日が過ぎても、後任は決まっていない。





候補だったラルフ・ラングニックは連絡を待たされ、オーストリア代表との契約を更新して辞退した。 ミランはフェネルバフチェのデヴィン・オゼク、およびアイントラハト・フランクフルトSDマルクス・クローシェ（1980年生まれ）に注目している。