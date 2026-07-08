ワールドカップでフォックス・スポーツの解説を務めたズラタン・イブラヒモビッチは、ボスニア出身の2007年生まれのウイング、ケリム・アラジベゴヴィッチに魅了された。グループリーグ最終戦のカタール戦で得点を挙げた後、スウェーデン人解説者はこう絶賛した。「シュートは素晴らしかった。 テクニックも完璧だった。私が感銘を受けたのは、ゴール前の自信だ。ボールを要求する姿、その瞬間を嗅ぎ分ける感覚。 偉大な選手はチャンスを待つものではない。自ら作り出すのだ。皆がゴールについて語っているが、私にとってゴールは最も重要なことではない。最も驚くべきは彼の勇気だ。ワールドカップの舞台で、何百万人もの視線を感じながら、まるでスタジアムの主であるかのようにプレーする18歳の選手。これは稀なことだ。多くの若手選手には

才能は

才能はそこら中に転がっている。だが、個性のない才能は無意味だ。私がケリムを見たとき、ただ「良いプレーができれば」と願うだけの若手には見えなかった。 私はピッチ上で自分が一番だと信じる選手を見た。人々はこれが彼のキャリアの始まりだと言うだろう。その通りかもしれない。だが彼がこのマインドを保てば、このゴールはサッカー界がケリム・アラジュベゴヴィッチという存在に気づいた瞬間として記憶されるだろう。ワールドカップはスターが生まれる場所だ。今日、新たなスターが生まれた。」