Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
grafica Alajbegovic milan 2026Getty Images

翻訳者：

ミランのイブラヒモビッチがアラジュベゴヴィッチを推す。バイエル・レバークーゼンが提示した移籍金はこれだ。

ACミラン
移籍情報

ミラン、アモリム監督が中盤の攻撃的ポジション候補にボスニアの有望株アラジベゴヴィッチをリストアップ

ワールドカップでフォックス・スポーツの解説を務めたズラタン・イブラヒモビッチはボスニア出身の2007年生まれのウイング、ケリム・アラジベゴビッチに魅了された。グループリーグ最終戦のカタール戦で得点を挙げた後、スウェーデン人解説者はこう絶賛した。「シュートは素晴らしかった。 テクニックも完璧だった。私が感銘を受けたのはゴール前の自信だ。ボールを要求し、その瞬間を嗅ぎ分けた。 偉大な選手はチャンスを待つものではない。自ら作り出すのだ。誰もがそのゴールについて語っているが、私にとってゴールは最も重要なことではない。最も驚くべきは彼の勇気だ。ワールドカップの舞台で、何百万人もの視線を感じながら、まるでスタジアムの主であるかのようにプレーする18歳の選手。これは稀なことだ。多くの若手選手には 

才能は

才能はそこら中に転がっている。だが、個性のない才能は無意味だ。私がケリムを見たとき、ただ良い試合をしたいと願う若手選手の姿は見えなかった。 私はピッチ上で自分が一番だと信じる選手を見た。多くの人はこれが彼のキャリアの始まりだと言うだろう。その通りかもしれない。だが彼がこのマインドを保てば、このゴールはサッカー界がケリム・アラジュベゴヴィッチという存在に気づいた瞬間として記憶されるだろう。ワールドカップはスターが生まれる場所だ。今日、新たなスターが生まれた。」 

  • イブラヒモビッチがアラジャベゴヴィッチを推薦

    イブラヒモビッチがWhatsAppでカルディナーレに送ったメッセージは簡潔だった。「アラジュベゴヴィッチを獲得しよう」。レッド・バードのシニアアドバイザーは、ワールドカップで注目された多くの選手の中から2007年生まれの彼を特に挙げた。バイエル・レバークーゼンはレッドブル・ザルツブルクから約800万で買い取っている。


    アラジベゴヴィッチは両利きのウイング型フォワードで、左右どちらでもプレーでき、攻撃的MFやセカンドストライカーもこなす。最大の武器はドリブル。卓越したテクニックとスピードを生かし、狭いスペースでも広いスペースでも仕掛ける。

    • 広告

  • 3,000万からスタート

    ドイツの報道によると、バイエル・レバークーゼンは今夏、アラジャベゴヴィッチに十分なオファーがあれば放出を検討する。ただし、獲得に投じた800万ユーロを大幅に上回る必要がある。代表での活躍で市場価値は約3000万ユーロに高まったという。 ミランは、アタランタなどイタリアやイングランドのクラブとの競争に勝つ必要がある。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
セルティック crest
セルティック
CEL
ACミラン crest
ACミラン
MIL