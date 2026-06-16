新監督にルーベン・アモリムが就任。2年契約（3年目のオプション付き）を結んだ。 6月16日、レッドバードによる経営・技術陣の刷新発表から21日後、ジェリー・カルディナーレとズラタン・イブラヒモビッチの構想だけで生まれた新体制が幕を開けた。哲学、戦略、監督選任に至るまで、アメリカ流の手法が色濃く反映されている。
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ミランのアモリン監督は、レアオ問題を急いで解決しなければならない。それが移籍市場の戦略にどう影響するか。
最初の粒
マンチェスター・ユナイテッドでの苦い経験を払拭したいルーベン・アモリムは、ミラン監督就任を受け入れた。この機会は魅力的だが、楽な仕事ではないと彼は理解している。 マイニョンの去就、ラビオとプリシッチのCL意欲、新天地を求めるレアオなど、ロッカールームには課題が山積している。
原点回帰
数日以内に、アモリン監督がレアオをどう評価しているのか明確になる。戦術的に見れば、ロッソネロの10番は新監督の下で中心となる可能性がある。彼の戦術ではウイングが勝敗を左右する。彼らは数的優位を作り、守備を最小限に抑えながらフォワードとして機能しなければならない。
アモリムは同郷の選手を高く評価しているが、レアオには大きなリスクが伴うことも理解している。彼をさらに成長させるか、手放すか。現時点で確かなのは、アモリムがまもなくレアオと直接話すことだけだ。
辞めたいが、引き取り手が見つからない
レアオの公の発言に、注目する人々は驚いている。これらの発言は、彼の代理人が取るべき移籍戦略にプラスにならない。ラファは迷わず、ミランを去りたいと考えている。
アモリムは彼と話し合おうとしており、その姿勢は評価できる。なお、現時点でミランは具体的なオファーを受けておらず、移籍金は5000万ユーロ以上でなければ承認されない見込みだ。オファーがなければ、レアオは残留することになる。