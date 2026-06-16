数日以内に、アモリン監督がレアオをどう評価しているのか明確になる。戦術的に見れば、ロッソネロの10番は新監督の下で中心となる可能性がある。彼の戦術ではウイングが勝敗を左右する。彼らは数的優位を作り、守備を最小限に抑えながらフォワードとして機能しなければならない。





アモリムは同郷の選手を高く評価しているが、レアオには大きなリスクが伴うことも理解している。彼をさらに成長させるか、手放すか。現時点で確かなのは、アモリムがまもなくレアオと直接話すことだけだ。



