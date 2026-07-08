ミラン新監督ルーベン・アモリムが記者会見に登場。オーナーのジェリー・カルディナーレも同席した。カサ・ミランで彼は次のように語った：
ここ数日の心境は？
「今日はイタリア語で話せず申し訳ありません。できるだけ早くイタリア語を学び、皆さんの文化を尊重したいです。ここに来られてとても光栄で、幸せです。この街には私たちを応援してくれる人がたくさんいると感じます。 ミラネッロは素晴らしい場所です。古いと言う人もいますが、必要なものはすべて揃っています。スタッフも最高で、ここに来られてとても幸せです」。
ミラン新監督ルーベン・アモリムが記者会見に登場。オーナーのジェリー・カルディナーレも同席した。カサ・ミランで彼は次のように語った：
ここ数日の心境は？
「今日はイタリア語で話せず申し訳ありません。できるだけ早くイタリア語を学び、皆さんの文化を尊重したいです。ここに来られてとても光栄で、幸せです。この街には私たちを応援してくれる人がたくさんいると感じます。 ミラネッロは素晴らしい場所です。古いと言う人もいますが、必要なものはすべて揃っています。スタッフも最高で、ここに来られてとても幸せです」。
過去のミランについて、どのような思い出をお持ちですか？
「ジェリーが指摘したように、私たちはサッカーを楽しみ、プレッシャーは望んでいません。何よりもプレーの質が大切です。アンチェロッティ、サッキの革新的なスタイル、カペッロの『無敵のチーム』をよく覚えています。ミランの過去とは、チームだけでなく、ファン・バステンやグリットのような選手たち全体を指します…… とはいえ、ミランとはチーム全体であり、何よりも『人』が大切です。私は若い頃からミランを応援し、ベンフィカとの決勝も覚えています。あのチームも今も、家族のような存在です。ここにいる責任を感じています。このリーグで優勝するのは難しいですが、私たちは勝つためにここにいるのです。素晴らしい挑戦です」。
ゴンサロ・ラモスを選んだ理由は？ レアオについては？
個々の選手については話したくない。彼が選ばれた理由を説明するのは私の役目ではない。私はまずチーム全体とチームワークを見て、それから選手を見る。名前だけでなくプロフィールや背景をスカウティングで確認する。ゴンサロはとても気に入っている。クロアチア戦で3人のDFの間を縫ってゴールを決めたように、イタリアでもよく見られる状況だ。 才能だけでなく、選手そのものを見ます。チーム内でどう機能するかが大切です。ゴンサロのプレーを5分見れば十分です。彼自身がかつてのメッセージです。私たちはグループとチームを信じています。彼の加入は早かった。レアオはW杯で好プレーを見せましたが、私はチーム全体に満足しています」。
この変革の中で、以前のように前向きなメッセージやスローガンを発信する気はありますか？
もちろんそうしたいです。言うこととやることは別物ですが、その挑戦を受け止めます。たとえ結果が出なくても、挑戦した事実が幸せです。今は成功を強く求め、ミランを信じています。 イタリアサッカーの特徴を理解し、さまざまな意見を交わし学び続けています。あの言葉を口にしたときも、今も、私は信じています」。
目標は2つ目の星ですか？
「挑戦するからにはできるだけ多く勝たねばなりません。もちろん2つ目の星も欲しいです。厳しい戦いになることは理解していますし、不確定要素も多いです。最大の挑戦？ 現時点では何とも言えません。今はリーグ制覇が最優先で、それ以外は様子を見ます」
なぜミランのオファーを受けたのですか？また、どのような布陣を組みますか？
「『ミランだから』というより、今まさに改革が進んでいると知ったからだ。最初のミーティングで何かが響いた。チームが私の好むものを示し、その価値観を守りたいと思った。 もっと得点を重ねる必要がある。他国の強豪と比べると、まだ差は明らかだ。組織やスカウティングの仕組みも説明され、適切な人材が揃い、チームが一つになったと感じた。その瞬間に、私が挑みたい挑戦の条件は整った」。
フォンセカやコンセイサオに助言を求めましたか？ これまでとは異なるスタートを切りたいですか？
「フォンセカとコンセイサオは知っています。3年前はライバルでしたが、今は自分の考えで進みたい。カルディナーレから構想を聞きましたが、自分の目で確かめたいと伝えました。見て、観察して、触れて確認する。ミーティングを始めると、多くの反応があり、心地よく感じています」。
これまでカルディナーレ氏に監督として紹介された人物はいませんでした。この強みを活かし、移籍市場では他にどのような動きを見せられるでしょうか？レアオについては決断を下しましたか？
個々の選手については話せません。チームには満足しています。ゲリーは、このチームがどれだけ努力し、どんな可能性を持っているかを示したかったのです。もちろん、それにはプレッシャーも伴います。移籍市場に合わせて対応しなければなりません。私はチームを評価し、選手のプロフィールを説明し、疑問点を解消しなければなりません。 その後、ボビーがアルマシュタットと話し、ヘンドリックがクラブと交渉します。各選手の特性をさらに深く把握し、彼らの反応と残留意思を確認しなければなりません。移籍市場が閉じる前に見極める必要がありますが、いずれにせよ現在のチームには大満足です」。
アモリムは「モウリーニョ流」になるのだろうか？
「いいえ、私はモウリーニョとは全く違います。彼から多くを学びましたが、監督として誰かの真似はできません。私のプレースタイルは異なります。勝つことを望む点は同じですが。彼には敬意を抱いており、友人になりたいと思っていますが、私にモウリーニョのようなスタイルを期待しないでください。マンチェスターでの過ちから学びたいです。コミュニケーションは極めて重要です」。
モドリッチとは話をしましたか？
「彼を残したい選手の一人です。すでに2回話し、必要なら何度でも会います。素晴らしい選手で、私たちの要です。全試合出場は求めませんが、来シーズンも頼りにしています。役員も私も話し、数日中にまた会えると思います。今はW杯後の休息が必要です」。
ここ2年間、厳しい状況が続くミランの現状は説明しましたか？今年のサポーターはチームを信頼すべき理由は？何が変わったのですか？
サポーターの皆さんが苦しいのは理解しています。街の雰囲気も、最終節の敗戦が何を意味するかも分かっています。 私はすぐに対策を尋ね、素晴らしい答えを得ました。サポーターを納得させる必要がありますが、すぐに驚くような結果が出るとは約束できません。サポーターは賢明です。誰の知性も侮れません。しかし、クラブのために常に最善を尽くすと約束します。私個人ではなく、クラブのために。ACミランのために全力を尽くします。これが私の約束です。 24時間で変わることはできません。少しずつ始め、すべてはプレシーズンから始まります。他チームや世界に対して、私たちがどのように姿を見せるかです。この責任は、ミランだけでなく、イタリアのサッカー全体に対するものです。私は過ちを犯してきましたし、これからも犯すでしょうが、自分がどのようなサッカーをしたいかという構想はあります。セリエAの初戦から勝ちたいと思っています。初戦に勝ち、2戦目に勝ち、そこから全体的な体制を築いていくのです」。
ここ2年間、本当に厳しい状況が続いているミランの現状について、説明は受けましたか？ なぜ今年のミランのサポーターは監督を信頼すべきなのでしょうか？ 何が変わったのでしょうか？
「サポーターの皆さんにとって、この状況から抜け出すのは辛いことだと分かっています。街の雰囲気も分かっていますし、リーグ最終戦に敗れたこと、そしてそれがもたらしたあらゆる影響が何を意味するかも理解しています。 すぐに状況をどう改善すべきか尋ね、素晴らしい答えを得ました。サポーターを納得させる必要がありますが、すぐに驚くような結果が出るとは約束できません。サポーターは賢明です。誰の知性も侮れません。しかし、クラブのために常に最善を尽くすと約束します。私個人ではなく、クラブのために。ACミランのために全力を尽くします。これは約束です。 24時間で変わることはできません。少しずつ始めます。すべてはプレシーズンから。他チームや世界に対して、私たちがどう見えるかが大切です。この責任はミランだけでなく、イタリアサッカー全体に対するものです。私は過ちを犯してきましたし、これからも犯すでしょうが、自分がどんなサッカーをしたいかという構想はあります。セリエAの初戦から勝ちたいと思っています。最初の試合に勝ち、2試合目に勝ち、そしてそこから全体的な体制を築いていくのです」。
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ミランには、物事を動かす人間的な存在が欠けていました。迷う選手たちにはどう接しますか？ロッカールームには何を提供したいですか？
「イタリアやポルトガルでは人間的な触れ合いを大切にする文化があり、私も同じです。ミスを指摘する力も必要ですが、私は常に選手に正直でありたい。公平に接し、信頼を得たい。私も皆さんと同じで、人間関係を大切にしています。 選手を支える優れたスタッフも揃っており、すべては適切に管理されています。その上で、魅力的なサッカーも必要です。選手たちが力を発揮し、勝利へつながる環境を作りたいです」
ミランでそのスタイルが表れるまでにはどのくらいかかるでしょうか？
「できるだけ早く何かを示せればと思っています。サッカーには時間がないのは分かっています。長期プロジェクトですが、初戦から私の要求を示すプレーが必要です。サポーターの信頼は徐々に得られるでしょう。プレー面ではチームと共に全速力でスタートし、初戦から試合を支配したいです」。
あなたの率いるミランで、プリシッチはどれほどの存在感を示すでしょうか？
「プリシッチは才能豊かな選手です。W杯で負傷したので状態を見極めますが、守備が堅いイタリアのサッカーに合っています。彼は『D』の大文字のように大きな違いを生み出せる選手です。 彼には左サイドで右足を使い、反対のサイドでもプレーさせる。ただしライン上に足を置くのではなく、ライン間でプレーしてほしい。彼はクラブ内で好かれており、チーム全体が彼を最大限に活かすために後押ししている。彼にとってこれは非常に重要だ。個々の選手については話したくないと言っていたが、時々つい話してしまうね（笑、編注）」。
戦力を万全に整え、最善の状態で取り組むための理想的な期限はありますか？
「最大の課題は選手を確保することです。W杯に出場している選手もいれば、まだ休暇中の選手もいます。とはいえ、私は落ち着いています。選手については知識がありますが、トレーニングで確認する必要があります。移籍市場の締め切りより、まずは自分の選手を指導したい。現在のチームでも十分に戦えるはずです」。
「負けないようにプレーすること」と「勝つためにプレーすること」の違いは何ですか？
（笑）。私が目指すのは、相手を圧倒しつつ守備も固めるサッカーです。 どの監督にも独自の考えがある。私も選手たちを見て自分のアイデアを調整するつもりだ。ファンが楽しめる、見応えのあるサッカーをしたい。エンジンがかかるには少し時間がかかるかもしれない。だが勝ちたいならその責任は避けられない。ビッグクラブを率いる以上当然だ。エネルギーや集中力が落ちれば負ける。我々は勝利し、試合を支配したい」。
あなたのサッカーを実現するために、何人の補強が必要だと考えていますか？ チュクウェゼとサエレマエカーズを再評価する余地はありますか？
「昨年はいなかった選手もいます。チュクウェゼは残留します。1対1で勝負できる選手が必要です。サエレマエカーズは左右どちらもプレーでき、1対1を好みます。シッセとコモットは開幕から起用する予定ですが、先々は不明です。 昨年いなかった新戦力も探す。彼らが適応できればポジションを与える。まずは内部を見極め、プレシーズン後に予算を考えながら判断する。オーナーもいる……若手を評価する。チュクウェゼは高い能力を持ち、選択肢の一つだ」
ミランで繰り返してはならない過ちとは何ですか？マンチェスターでの経験から何を学びましたか？
「まず、失敗を説明するのは難しい。背景を説明しなければならない。 多くのことを学びました。ミスもしましたが、ユナイテッドで過ごせたことを誇りに思います。今は別の話です。私は多くのことを学んでおり、経験も積んでいます。人は自分の経験から学ぶものです。変えたいこともあれば、変わらないこともあります。間違いなく、より良い監督になれるでしょう」。