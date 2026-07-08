アモリムは「モウリーニョ流」になるのだろうか？

「いいえ、私はモウリーニョとは全く違います。彼から多くを学びましたが、監督として誰かの真似はできません。私のプレースタイルは異なります。勝つことを望む点は同じですが。彼には敬意を抱いており、友人になりたいと思っていますが、私にモウリーニョのようなスタイルを期待しないでください。マンチェスターでの過ちから学びたいです。コミュニケーションは極めて重要です」。

モドリッチとは話をしましたか？

「彼を残したい選手の一人です。すでに2回話し、必要なら何度でも会います。素晴らしい選手で、私たちの要です。全試合出場は求めませんが、来シーズンも頼りにしています。役員も私も話し、数日中にまた会えると思います。今はW杯後の休息が必要です」。

ここ2年間、厳しい状況が続くミランの現状は説明しましたか？今年のサポーターはチームを信頼すべき理由は？何が変わったのですか？

サポーターの皆さんが苦しいのは理解しています。街の雰囲気も、最終節の敗戦が何を意味するかも分かっています。 私はすぐに対策を尋ね、素晴らしい答えを得ました。サポーターを納得させる必要がありますが、すぐに驚くような結果が出るとは約束できません。サポーターは賢明です。誰の知性も侮れません。しかし、クラブのために常に最善を尽くすと約束します。私個人ではなく、クラブのために。ACミランのために全力を尽くします。これが私の約束です。 24時間で変わることはできません。少しずつ始め、すべてはプレシーズンから始まります。他チームや世界に対して、私たちがどのように姿を見せるかです。この責任は、ミランだけでなく、イタリアのサッカー全体に対するものです。私は過ちを犯してきましたし、これからも犯すでしょうが、自分がどのようなサッカーをしたいかという構想はあります。セリエAの初戦から勝ちたいと思っています。初戦に勝ち、2戦目に勝ち、そこから全体的な体制を築いていくのです」。





ここ2年間、本当に厳しい状況が続いているミランの現状について、説明は受けましたか？ なぜ今年のミランのサポーターは監督を信頼すべきなのでしょうか？ 何が変わったのでしょうか？

「サポーターの皆さんにとって、この状況から抜け出すのは辛いことだと分かっています。街の雰囲気も分かっていますし、リーグ最終戦に敗れたこと、そしてそれがもたらしたあらゆる影響が何を意味するかも理解しています。 すぐに状況をどう改善すべきか尋ね、素晴らしい答えを得ました。サポーターを納得させる必要がありますが、すぐに驚くような結果が出るとは約束できません。サポーターは賢明です。誰の知性も侮れません。しかし、クラブのために常に最善を尽くすと約束します。私個人ではなく、クラブのために。ACミランのために全力を尽くします。これは約束です。 24時間で変わることはできません。少しずつ始めます。すべてはプレシーズンから。他チームや世界に対して、私たちがどう見えるかが大切です。この責任はミランだけでなく、イタリアサッカー全体に対するものです。私は過ちを犯してきましたし、これからも犯すでしょうが、自分がどんなサッカーをしたいかという構想はあります。セリエAの初戦から勝ちたいと思っています。最初の試合に勝ち、2試合目に勝ち、そしてそこから全体的な体制を築いていくのです」。