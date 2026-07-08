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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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ミランのアモリム：「イタリア語で話すことは私にとってとても重要だ。ミラネッロが大好きだ」

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ミラン、新監督ルーベン・アモリムの就任会見

ミラン新監督ルーベン・アモリムが記者会見に登場。オーナーのジェリー・カルディナーレも同席した。カサ・ミランで彼は次のように語った：


ここ数日の心境は？

「今日はイタリア語で話せず申し訳ありません。できるだけ早くイタリア語を学び、皆さんの文化を尊重したいです。ここに来られて光栄で、とても嬉しいです。この街には私たちを応援してくれる方がたくさんいると感じます。 ミラネッロは素晴らしい場所です。少し古いという声もありますが、必要なものはすべて揃っています。スタッフも最高で、ここに来られてとても幸せです」。

  • レアオとラモスについて

    過去のミランについて、どのような思い出をお持ちですか？

    「ジェリーが言ったように、私たちはサッカーがしたいだけで、プレッシャーは求めていません（笑）。何よりもプレーの質が大切です。アンチェロッティやサッキの革新的なスタイル、カペッロの“無敵のチーム”をよく覚えています。ミランの過去とは、ファン・バステンやグリットなど、選手全員を含めたチーム全体を指します…… とはいえ、ミランとはチーム全体であり、何よりも『人』が大切です。私は若い頃からミランを応援し、ベンフィカとの決勝も覚えています。あのチームも今も、家族のような存在です。ここにいる責任を感じています。このリーグで優勝するのは難しいですが、私たちは勝つためにここにいるのです。素晴らしい挑戦です」。

    なぜゴンサロ・ラモスなのか？ レアオについては？

    個々の選手については話したくない。彼が選ばれた理由を説明するのは私の役目ではない。私はまずチーム全体とチームワークを見て、そのうえで選手を見る。名前だけでなくプロフィールや背景をスカウティングで確認する。ゴンサロはとても気に入っている。クロアチア戦で3人のDFの間を抜け出して決めたゴールは、イタリアでもよく見られる場面だ。 才能だけでなく、選手そのものを見ます。チーム内でどう機能するかが大切です。ゴンサロのプレーを5分見れば十分です。彼自身がかつてのメッセージです。私たちはグループとチームを信じています。彼の加入は早かった。レアオはW杯で好プレーでしたが、私はチーム全体に満足しています」。

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