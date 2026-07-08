ミランのアモリム：「イタリア語で話すことは私にとってとても重要だ。ミラネッロが大好きだ」

過去のミランについて、どのような思い出をお持ちですか？

「ジェリーが言ったように、私たちはサッカーがしたいだけで、プレッシャーは求めていません（笑）。何よりもプレーの質が大切です。アンチェロッティやサッキの革新的なスタイル、カペッロの“無敵のチーム”をよく覚えています。ミランの過去とは、ファン・バステンやグリットなど、選手全員を含めたチーム全体を指します…… とはいえ、ミランとはチーム全体であり、何よりも『人』が大切です。私は若い頃からミランを応援し、ベンフィカとの決勝も覚えています。あのチームも今も、家族のような存在です。ここにいる責任を感じています。このリーグで優勝するのは難しいですが、私たちは勝つためにここにいるのです。素晴らしい挑戦です」。

なぜゴンサロ・ラモスなのか？ レアオについては？

個々の選手については話したくない。彼が選ばれた理由を説明するのは私の役目ではない。私はまずチーム全体とチームワークを見て、そのうえで選手を見る。名前だけでなくプロフィールや背景をスカウティングで確認する。ゴンサロはとても気に入っている。クロアチア戦で3人のDFの間を抜け出して決めたゴールは、イタリアでもよく見られる場面だ。 才能だけでなく、選手そのものを見ます。チーム内でどう機能するかが大切です。ゴンサロのプレーを5分見れば十分です。彼自身がかつてのメッセージです。私たちはグループとチームを信じています。彼の加入は早かった。レアオはW杯で好プレーでしたが、私はチーム全体に満足しています」。