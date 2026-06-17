ミランのアモリム監督は、トリンカオを起用して再出発を図りたい。スポルティング・リスボンのウインガーの移籍金はこの額だ。

ミラン再建に燃えるルーベン・アモリム。新監督としてピッチに立つ日を楽しみにしている。目標は、激しいプレスと両ウイングを生かす攻撃サッカーを貫くこと。 マンチェスター・ユナイテッドでの経験を生かし、3-4-2-1と3-4-3をベースにした戦術を貫く構えだ。
この方針を実現するため、ミランの補強担当はアモリムが求める攻撃的ウイングの獲得に動く。
ミラン再建に燃えるルーベン・アモリム。新監督としてピッチに立つ日を楽しみにしている。目標は、激しいプレスと両ウイングを生かす攻撃サッカーを貫くこと。 マンチェスター・ユナイテッドでの経験を生かし、3-4-2-1と3-4-3をベースにした戦術を貫く構えだ。
この方針を実現するため、ミランの補強担当はアモリムが求める攻撃的ウイングの獲得に動く。
スポルティング・リスボンでは共に素晴らしい成果を挙げ、深い信頼関係を築いた。フランシスコ・トリンカオとルーベン・アモリンは親しく、アモリンはミランのオーナーに彼の獲得を要請した。 26歳のポルトガル代表はワールドカップにも出場し、技術と戦術の両面で成長を続けている。昨季はポルトガルリーグで7ゴール13アシスト、チャンピオンズリーグでも4ゴール3アシストを記録した。
フランシスコ・トリンカオはスポルティング・リスボンにとって欠かせない選手で、簡単に放出できる選手ではない。移籍金は4000万～5000万ユーロとされ、交渉には代理人のホルヘ・メンデス（ジェリー・カルディナーレの親友）との連携が不可欠だ。
1999年生まれの彼は、レオの後継者にもなれるし、共存もできる。右ウイング、左ウイング、トップ下と複数のポジションをこなすからだ。数日以内に新スポーツディレクターが就任すれば、ミランはスポルティングと交渉に入る見込みだ。