ミランのアモリム監督は、トリンカオを起用して再出発を図りたい。スポルティング・リスボンのウインガーの移籍金はこの額だ。

ミラン再建に燃えるルーベン・アモリム。新監督としてピッチに立つ日を楽しみにしている。目標は、激しいプレスと両ウイングを生かす攻撃サッカーを貫くこと。 マンチェスター・ユナイテッドでの経験を生かし、3-4-2-1と3-4-3をベースにした戦術を貫く構えだ。





この方針を実現するため、ミランの補強担当はアモリムが求める攻撃的ウイングの獲得に動く。