3トップを採用し、攻撃性を保ちつつバランスを崩しすぎない戦術。ルーベン・アモリムは、スポルティング・リスボンでヨーロッパを驚かせたあの監督に戻りたいと考えている。その目標のため、彼は自身の理念と指導スタイルを信じてくれたミランを選んだ。 ただし、その前には複数の障害が立ちはだかる。そこで、新環境や選手、クラブ組織と迅速に連携する方針だ。カルディナーレ会長は、アッレグリ時代より攻撃的なサッカーと、スポルティング時代のように若手育成・起用を要求している。
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ミランのアモリム監督は、カマルダ、ゲルニエ、バレティエンなど若手選手に大きな期待を寄せている。
若者の能力を活かす
スポルティング・リスボンで成功を収めたアモリムは、限られた人的・技術的リソースを最大限に活用した。 チャンピオンシップのコヴェントリー・シティから加入したヴィクトル・ギョケレスは、アモリムの指導の下、102試合で97得点を記録。欧州屈指のセンターフォワードに成長した。
ファマリカンから加入したMFペドロ・ゴンサルヴェス（通称「ポテ」）も、アモリムの指導で攻撃陣の要に成長。初年度に得点王に輝いた。 トッテナム下部組織出身のマーカス・エドワーズは長年「未完成の才能」と呼ばれていたが、安定感と中心選手としての存在感を確立した。クラブの下部組織出身で18歳のヌノ・メンデスは左バックの定位置を確保し、4000万ユーロ以上の価値でパリ・サンジェルマンへ移籍した。 さらに、ユースのジオヴァニー・クエンダを育て、今夏5200万ユーロでチェルシーへ売却。4000万ユーロの価値を持つDFゴンサロ・イナシオも同様だ。
ミランの若手選手たち
逆足を生かし、攻撃的なプレーが特徴のウイングだ。アモリム監督の戦術では、ミラン・フトゥーロでシーズンを始めるものの、2人はトップチームでもチャンスを掴む可能性がある。1人目は2006年生まれのオランダ人攻撃的ウイング、シェヴェヨ・バレティエン。昨季はアッレグリ監督の下でセリエAデビューし、2試合に出場した。 体調を崩したが、シーズン終盤はミラン・フトゥーロで好調を取り戻した。 もう一人は、2007年生まれのイングランド人MFオーレリアン・ゲルニエ。ジュード・ベリンガムが活躍したバーミンガム・シティ（イングランド2部）から完全移籍で加入した。
昨年パルチザン・ベオグラードから加入したモンテネグロ人FWアンドレイ・コスティッチもトップチームでトレーニングを行う。さらに、ケヴィン・ゼローリ（ユヴェントス・スタビアからレンタル復帰）、クリスティアン・コモット（スペツィアからレンタル復帰）、フランチェスコ・カマルダ（レッチェから買い戻し）も評価対象だ。
2008年生まれのヴラディミロフ、カッペレッティ、パンドルフィ、オッソラも注目される。