スポルティング・リスボンで成功を収めたアモリムは、限られた人的・技術的リソースを最大限に活用した。 チャンピオンシップのコヴェントリー・シティから加入したヴィクトル・ギョケレスは、アモリムの指導の下、102試合で97得点を記録。欧州屈指のセンターフォワードに成長した。

ファマリカンから加入したMFペドロ・ゴンサルヴェス（通称「ポテ」）も、アモリムの指導で攻撃陣の要に成長。初年度に得点王に輝いた。 トッテナム下部組織出身のマーカス・エドワーズは長年「未完成の才能」と呼ばれていたが、安定感と中心選手としての存在感を確立した。クラブの下部組織出身で18歳のヌノ・メンデスは左バックの定位置を確保し、4000万ユーロ以上の価値でパリ・サンジェルマンへ移籍した。 さらに、ユースのジオヴァニー・クエンダを育て、今夏5200万ユーロでチェルシーへ売却。4000万ユーロの価値を持つDFゴンサロ・イナシオも同様だ。