ミランのアモリム監督は新左サイドバックを探している。エストゥピナンは退団へ。デポルティーボ・ラ・コルーニャとアストン・ヴィラが争奪戦。

今シーズンのロッソネロで明るいのは、インテル戦での決勝ゴールだけ。元ブライトンの彼はロッソネロで19試合のみ出場し、この経験はキャリアの黒歴史となった。エストゥピナンには、8年ぶりにラ・リーガ復帰を目指すデポルティーボ・ラ・コルーニャも興味を示している。 交渉は進んでおり、エストゥピナンは加入からわずか12カ月でミランを去る見込みだ。