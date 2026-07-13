ミランは攻撃力強化を狙っている。アモリム監督は、左右両サイドをこなせるスピードとクロス精度を備えたウイングを求めている。ガーディナーとアルムシュタットは候補リストをまとめ、ポルトガル人監督とカルディナーレ会長と検討する。その前に、クラブはエクアドル代表エストゥピナンの放出という大型移籍を進めたい。
Getty Images
翻訳者：
ミランのアモリム監督は新左サイドバックを探している。エストゥピナンは退団へ。デポルティーボ・ラ・コルーニャとアストン・ヴィラが争奪戦。
アストン・ヴィラ、具体的な動き
エストゥピナンはブライトンでの活躍で高い評価を得ており、プレミアリーグでの市場価値も依然として高い。複数のイングランドクラブが問い合わせたが、移籍の可能性を判断するため具体的な情報を求めたのはアストン・ヴィラだけだ。ミランから移籍承認を得るには約1800万～2000万ユーロが必要だ。
アルテルナティバ・デポルティーボ・ラ・コルーニャ
今シーズンのロッソネロで明るいのは、インテル戦での決勝ゴールだけ。元ブライトンの彼はロッソネロで19試合のみ出場し、この経験はキャリアの黒歴史となった。エストゥピナンには、8年ぶりにラ・リーガ復帰を目指すデポルティーボ・ラ・コルーニャも興味を示している。 交渉は進んでおり、エストゥピナンは加入からわずか12カ月でミランを去る見込みだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。