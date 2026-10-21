アモリムは、ラモスの離脱が長引かないことを願っている。元PSG所属のラモスは、ボーンマスとのヨーロッパリーグの一戦に加え、次のウディネーゼとのアウェー戦も確実に欠場する。来週水曜日にサン・シーロで行われるボローニャ戦への出場も難しい見込みで、メディカルスタッフは10月31日のダービーで起用できる状態に戻すべく全力を尽くす。