ACミランにさらなる不運が降りかかった。最終調整の練習中にゴンサロ・ラモスが練習を中断した。『Sky』によると、ポルトガル人FWは、明日夜に予定されているヨーロッパリーグ第3節の試合に向け、チームメートとともにボーンマス行きの飛行機には乗らないという。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミランに痛手。ポルトガル人FWラモスがふくらはぎを負傷し、ボーンマス戦を欠場。ダービーに向けても懸念が高まる。
ふくらはぎの筋肉への過度な負荷
Sky Sportの生放送でマヌエレ・バイオッキーニ氏が伝えたところによると、ラモスは今朝ミラネッロで負傷し、ふくらはぎの筋肉に過負荷が生じた。ポルトガル人FWはすでにACミランの練習施設を後にしており、明日、通常の検査を受ける予定だ。当然、ヨーロッパリーグのボーンマス戦には招集されない。
ダービーへの不安
アモリムは、ラモスの離脱が長引かないことを願っている。元PSG所属のラモスは、ボーンマスとのヨーロッパリーグの一戦に加え、次のウディネーゼとのアウェー戦も確実に欠場する。来週水曜日にサン・シーロで行われるボローニャ戦への出場も難しい見込みで、メディカルスタッフは10月31日のダービーで起用できる状態に戻すべく全力を尽くす。
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