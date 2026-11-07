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Grafica Calciomercato Pavlovic Milan 2026 16 9Calciomercato/Getty Images
翻訳者：

ミランに痛手、セルビア人DFパブロヴィッチはジェノア戦に招集されず。アモリムはマラッシでの厳しいアウェー戦にどう臨むのか

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ACミラン、守備陣の緊急事態が続く。パブロヴィッチはジェノア戦を欠場

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2026年11月08日

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ストラヒニャ パヴロヴィッチは明日のジェノア 戦に向けた遠征メンバーに招集されない。ここ数日、

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疝痛に苦しんでおり、マラッシでの一戦ではアモリム監督の起用に応じられない。セルビア人DFは出場を目指して懸命にこらえてきたが、プレーできる状態ではない。実力派のセルビア人DFが欠場することで、ガッビアとトモリに続く離脱者が出ることになり、ACミランは守備陣で深刻な人員不足に陥っている。

  • 守備陣に緊急事態

    アモリム監督（今日は恒例の試合前日会見に出席しなかった）は、深刻な守備陣の人員不足に直面している。テラッチャーノが抱える問題に加え、 パブロヴィッチ、ガッビア、トモリという重要な3選手が起用できず、選択肢は限られている。

    ポルトガル人指揮官は、デ・ロッシ監督率いるジェノアとの一戦で4バックを採用する見込みだ。右サイドバックにヒラ、センターバックにディアワラとデ・ウィンターを配置し、左サイドではバルテザーギよりエストゥピニャンが先発に近い。

  • 先発組を投入

    アモリムとミランの目標は、相手の本拠地で勝利し、ダービーでの勝利に続く結果を残して、できる限り穏やかな雰囲気で中断期間を迎えることだ。そのため、主力を全員起用する。中盤は右インサイドハーフにムサ、司令塔にモドリッチ、左インサイドハーフには相手の守備ラインへ仕掛ける自由を与えられたラビオを配置する3人構成となる。攻撃陣では、明らかな得点不振に陥っているラモスをモレイラとプリシッチがサポートする。

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