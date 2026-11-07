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ストラヒニャ パヴロヴィッチは明日のジェノア 戦に向けた遠征メンバーに招集されない。ここ数日、

激しい

疝痛に苦しんでおり、マラッシでの一戦ではアモリム監督の起用に応じられない。セルビア人DFは出場を目指して懸命にこらえてきたが、プレーできる状態ではない。実力派のセルビア人DFが欠場することで、ガッビアとトモリに続く離脱者が出ることになり、ACミランは守備陣で深刻な人員不足に陥っている。