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ミランに欧州で悪夢！ ルベン・アモリム監督のターンオーバー策が裏目に出て、ベンフィカが歴史的勝利を挙げる
ミラン、欧州で悪夢のスタート
ミランはヨーロッパリーグの戦いで悲惨なスタートを切り、ベンフィカにホームで0-2の敗戦を喫した。サン・シーロで大幅なターンオーバーを選択したアモリム監督には、早くもプレッシャーがかかっている。
ミランはユヴェントス、ラツィオとセリエAで2試合連続ドローを演じた後、欧州の舞台に戻ってきた。オマリ・ハッチンソンとフィリッポ・テラッチャーノは今季初先発を飾り、ダヴィデ・バルテザーギは再編された守備陣に復帰した。
しかし、こうした戦術的な修正は最終的に裏目に出た。自信に満ちたベンフィカを相手に苦しみ、ホームのミランが見せた連係を欠き動きの鈍いパフォーマンスを、相手に難なく突かれた。
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ルケバキオとカミンスキがミランを苦しめる
アウェーのベンフィカは序盤に主導権を握った。ドディ・ルケバキオが左足で見事なカーブシュートをゴール右下隅へ流し込んだ。ウイングのルケバキオはヤクブ・カミンスキのアシストを受け、ミラン守備陣を難なく切り裂いてマイク・メニャンを破った。
その直後、ベンフィカはジョルジーイ・スダコフが鋭いシュートをファーサイドのポスト根元に当て、追加点に迫った。アナトリー・トルビンがテラッチャーノのロングレンジからの強烈なシュートを好セーブで防いだものの、ミランは完全に迫力を欠いていた。
その後、後半にカミンスキが歴史的勝利を決定づけた。エル・カルアニの巧みな折り返しから至近距離でネット上部に突き刺し、ホームのミランのまたしてもの守備の乱れを突いた。
ベンフィカ、長年の欧州での呪いを破る
この結果は、ベンフィカにとってまさに歴史的な節目となった。ポルトガルの名門はそれまでミラン相手に6度の対戦で一度も勝利がなく、1963年と1990年の欧州カップ決勝での痛恨の敗戦もその不名誉な流れに含まれていた。
さらに、この勝利の価値を高めたのはベンフィカのチーム編成である。日曜日にはFCポルトとの国内での大一番を控えていたため、ベンフィカは先発メンバーを9人入れ替え、元パルマDFアレッサンドロ・チルカーティらを起用した。
一方で、ミランにとって直近の数字は極めて厳しいものとなっている。昨年4月以降、ミランは公式戦のホームゲーム6試合のうち4試合に敗れ、その4敗はいずれも少なくとも2失点を喫している。
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アモリム、就任早々に戦術的危機に直面へ
アモリムは今、自チームが抱える深刻な得点力不足に早急に対処しなければならない。新監督の下でミランが前半にまったくゴールを奪えなかったのは、これで5度目である。
奇妙なことに、今季のミランの得点は1点を除き、すべて64分から69分までの慌ただしい5分間に生まれている。終盤にはクリスティアン・プリシッチを投入し、トルビンにセーブを強いる場面も作ったが、ホームチームはその奇妙な得点傾向を破れなかった。
ミランが再び国内での戦いに目を向ける中、その視線はさらに厳しさを増していくはずだ。アモリムは、このシーズン序盤のつまずきがサン・シーロで本格的な危機へと発展するのを防ぐためにも、早急に勝利への方程式を見いだす必要がある。
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