ミランはヨーロッパリーグの戦いで悲惨なスタートを切り、ベンフィカにホームで0-2の敗戦を喫した。サン・シーロで大幅なターンオーバーを選択したアモリム監督には、早くもプレッシャーがかかっている。

ミランはユヴェントス、ラツィオとセリエAで2試合連続ドローを演じた後、欧州の舞台に戻ってきた。オマリ・ハッチンソンとフィリッポ・テラッチャーノは今季初先発を飾り、ダヴィデ・バルテザーギは再編された守備陣に復帰した。

しかし、こうした戦術的な修正は最終的に裏目に出た。自信に満ちたベンフィカを相手に苦しみ、ホームのミランが見せた連係を欠き動きの鈍いパフォーマンスを、相手に難なく突かれた。