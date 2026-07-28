ミランの前線に新たな名前が浮上している。Matteo Morettoによると、ここ数日、ローマと2029年まで契約を残す2003年生まれのアタッカー、マティアス・スーレがミランに売り込まれたという。ミランはここ数週間、左利きで、センターフォワードの後方で動けて、ゴールとアシストの両方を期待できる選手を探しており、ヘンクのコス・カレツァスの獲得も試みたが、ギリシャ人選手がドルトムント行きを選んだため、代替案を検討しなければならなくなった。そして、スーレはその候補の一人だ。フロジノーネとユヴェントスの元選手であるスーレは、ガスペリーニにとって非売品ではなく、アモリムにも好まれているプロフィールだ。
翻訳者：
ミランにローマのマティアス・スーレが売り込み ACミランが高く評価するプロフィールに
ローマの要求額は？
ローマはスーレを移籍市場に出しており、選手本人も移籍先を探し始めている。その移籍金は、ドルトムントがカレツァス獲得のために支払ったのと同額の3500万ユーロだ。 ローマは2024年にユヴェントスから2560万ユーロ＋ボーナス400万ユーロで同選手を獲得しており（ユヴェントスはこのアルゼンチン人選手の再売却額の10％を受け取る）、キャピタルゲインの確保を狙って競争入札に持ち込もうとしている。現時点で具体的なオファーが届いているのはサウジアラビアからのみで（アル・アハリ、アル・イテハド）、欧州ではシュトゥットガルト、サンダーランド、フラムがこのアルゼンチン人選手に関心を示しているが、問い合わせの段階を超えていない。ミランは最優先事項とは見ていないものの、それでもリストには入っている名前だ。
スーレの年俸は手取り250万ユーロで、ミランの財政基準にも合致する額だ。 ミランは左利きのトップ下を探しており、プリシッチ、そしてンクンクとともにそのポジションを補完できる選手を求めている。両選手にはローマも関心を寄せているが、売却対象にはなっていない。
選手の代理人であるマルティン・グアスタディセーニョは、6月末に『コッリエレ・デッロ・スポルト』の取材に対し、移籍の噂を否定していた。「彼にオファーがあったという話はすべて事実ではありませんし、当然ながら、実際に届いていない提案を断ることもできません。サウジアラビアや断った1000万という話など、まったくの別物です。この数週間で電話はたくさん受けましたし、いくつかのクラブと話もしました。ただ、具体的に動いたところはどこもなく、だから私たちもどこにも進めないのです。スーレはローマの財産です。 もし内部の誰かがこうした噂を外に流しているのだとすれば、それはマティアスを傷つけるだけです。このユニフォームのためにすべてを捧げてきた、模範的なプロフェッショナルなのです」
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