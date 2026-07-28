スーレの年俸は手取り250万ユーロで、ミランの財政基準にも合致する額だ。 ミランは左利きのトップ下を探しており、プリシッチ、そしてンクンクとともにそのポジションを補完できる選手を求めている。両選手にはローマも関心を寄せているが、売却対象にはなっていない。

選手の代理人であるマルティン・グアスタディセーニョは、6月末に『コッリエレ・デッロ・スポルト』の取材に対し、移籍の噂を否定していた。「彼にオファーがあったという話はすべて事実ではありませんし、当然ながら、実際に届いていない提案を断ることもできません。サウジアラビアや断った1000万という話など、まったくの別物です。この数週間で電話はたくさん受けましたし、いくつかのクラブと話もしました。ただ、具体的に動いたところはどこもなく、だから私たちもどこにも進めないのです。スーレはローマの財産です。 もし内部の誰かがこうした噂を外に流しているのだとすれば、それはマティアスを傷つけるだけです。このユニフォームのためにすべてを捧げてきた、模範的なプロフェッショナルなのです」