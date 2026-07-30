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ミランにロガノヴィッチが進言「コスティッチはモンテネグロのハリー・ケイン。セリエAで15ゴールを決めるだろう」

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モンテネグロ代表で、パルチザン・ベオグラードでコスティッチとチームメートだったミラン・ロガノヴィッチが、ミランの新戦力についてこう語った。

ミランが、モンテネグロ代表でパルチザン・ベオグラードでコスティッチとチームメートだったロガノヴィッチのインタビューをMilannews.itで掲載した。


パルチザン、そして代表であなたの元チームメートだったアンドレイ・コスティッチについて教えてください。

「まず何より、彼は素晴らしい人間であり、偉大なサッカー選手です。プレーの組み立てに加わるために下がることを好み、その後でゴールへ向かってフィニッシュする偽9番タイプで、ハリー・ケインを思い出させます。彼がミランに行ったのは、さらに成長し、自分の価値を証明するためです。きっととても良い活躍をすると思います」

ただ、彼にとってもミランにとっても、これは賭けでもあります。クラブはセルビアで見せたものを再現できるかどうか、まだ分かっていませんし、セルビアリーグ出身の選手にとって、これほど戦術的なセリエAにすぐ適応するのは決して簡単ではありません。この“結婚”はどうなるでしょうか。

「経験を積むことになるでしょうが、私の考えでは、彼はすでにこのレベルでプレーするために必要な資質を備えています。毎日ハードワークする若者ですし、ミランで大きなことを成し遂げると確信しています。間違いなく自分の力を示すはずです」

  • コメント

    どこからでもシュートを狙うストライカーのように見えます。自分の力に大きな自信を持っているのでしょうか？

    「はい、もちろんです。ミドルシュートは並外れており、ゴールへの飢えもあります。ペナルティーエリア内でも外でも、常にゴールを狙っています。実質的にピッチのあらゆる角度からシュートを打ちます」

    モンテネグロはサビチェビッチ、ミヤトビッチ、ヨベティッチ、サビッチ、ブチニッチのような名選手を輩出してきました。コスティッチはあなたの国の次なる大きな才能になり得ますか？

    「はい、私はそう確信しています。彼はヨベティッチやサビッチのような選手たちから学んでおり、このメンタリティーのまま努力を続ければ、大きなことを成し遂げるでしょう。フィジカル面ではすでに準備ができていますし、メンタル面でも飛躍するために必要なものをすべて備えています。唯一、まだ成長が必要なのは戦術面ですが、ミランでは改善するためのあらゆるチャンスがあるでしょう」

    シーズンを通して残れば、彼は何ゴール決めると期待していますか？

    「コンスタントにプレーできることが条件ですが、10ゴールから15ゴールの間です」

    アンドレイ・コスティッチをめぐる大きな期待を裏付ける言葉だ。ロガノビッチに迷いはない。ミランは現代的で万能、そして非常に大きなポテンシャルを持つストライカーを獲得したという。さらにはハリー・ケインにまでなぞらえている。あとはピッチで証明する番だ。若きモンテネグロ人は、その期待に見合う存在であることを示そうとしている。

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