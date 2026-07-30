ミランが、モンテネグロ代表で、パルチザン・ベオグラードでコスティッチとチームメートだったロガノヴィッチのインタビューをMilannews.itで掲載した。





パルチザン、そして代表であなたの元チームメートだったアンドレイ・コスティッチについて教えてください。

「まず何より、彼は素晴らしい人間であり、偉大なサッカー選手です。プレーの組み立てに加わるために下がることを好み、その後でゴールへ向かってフィニッシュする偽9番タイプで、ハリー・ケインを思い出させます。彼がミランに行ったのは、さらに成長し、自分の価値を証明するためです。きっととても良い活躍をすると思います」

ただ、彼にとってもミランにとっても、これは賭けでもあります。クラブはセルビアで見せたものを再現できるかどうか、まだ分かっていませんし、セルビアリーグ出身の選手にとって、これほど戦術的なセリエAにすぐ適応するのは決して簡単ではありません。この“結婚”はどうなるでしょうか。

「経験を積むことになるでしょうが、私の考えでは、彼はすでにこのレベルでプレーするために必要な資質を備えています。毎日ハードワークする若者ですし、ミランで大きなことを成し遂げると確信しています。間違いなく自分の力を示すはずです」