ラングニック側近によると、ミランが接触した以上、彼は構想を示すべきだった。ウィーンでの2回の会談で、彼は干渉されない技術部門の統括権を要求。これはイブラヒモビッチと彼のスタッフに決定権を持たせたいという意向への言及だった。





交渉の余地はあったが、時間は足りなかった。オーストリアサッカー連盟からの契約延長提案に耳を傾ける道義的責任もあり、2週間で結論を出すのは難しかったのだ。