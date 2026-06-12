ミランにとって時間は味方ではない。ラルフ・ラングニックはジェリー・カルディナーレ側近からの最終回答を待ち疲れ、交渉から離れる方針を強めている。 代表経験のある指揮官は、監督とスポーツディレクターの人選で妥協しない姿勢を示した。さらに、ズラタン・イブラヒモビッチとの対立は、自身のスタッフとビジョンをユース部門や「ミラン・フトゥーロ」にも導入したいという要求が背景にある。
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ミランとラングニックの交渉は決裂。監督はロッソネリの対応を待つのにうんざりしている。
ラルフのコレクション
ラングニック側近によると、ミランが接触した以上、彼は構想を示すべきだった。ウィーンでの2回の会談で、彼は干渉されない技術部門の統括権を要求。これはイブラヒモビッチと彼のスタッフに決定権を持たせたいという意向への言及だった。
交渉の余地はあったが、時間は足りなかった。オーストリアサッカー連盟からの契約延長提案に耳を傾ける道義的責任もあり、2週間で結論を出すのは難しかったのだ。
これからどうなるのか
ラングニックは数時間以内にミランへ正式に通告すると見られ、ミランは計画を見直す必要がある。スポーツディレクターはオゼクとプラネス（ユヴェントスも関心）の2候補から選ぶ方向だが、先週以降直接の接触はない。 キャンプ開始まで1ヶ月を控え、ミランは他クラブに遅れを取らないためにも手続きを急ぐ必要がある。監督候補はグラスナーで、ランニックの去就は依然として未定だ。